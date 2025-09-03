La jugada decisiva de Willy y Parra que destrozó a España

España se ha complicado la vida y mucho. Tras caer este martes ante Italia en un partido en el que empezaron dominando por 13-0, se jugarán el pase en la última jornada contra Grecia. En caso de perder, dependerán del resultado entre Georgia y Bosnia, siendo la victoria de estos últimos la única posibilidad de estar en los octavos de final. En definitiva, un drama.

Los de Scariolo tuvieron la oportunidad de ponerse por delante en el marcador en la penúltima posesión del partido. El seleccionador pidió tiempo muerto después de que los italianos se pusieran por delante con dos tiros libres. La ventaja de los contrincantes era de un punto, por lo que no había prisa a la hora de crear una jugada que acabara en canasta. Fuera de dos o de tres.

El resultado fue un absoluto desastre. Willy Hernangómez, cuando todavía quedaban varios segundos de posesión por delante, decidió jugarse un tiro desde una posición nada favorable. La pelota ni siquiera tocó el aro y España perdió la oportunidad de adelantarse de nuevo en el marcador. Aun así, había tiempo de sobra para hacer una falta e intentar un triple (si Italia metía los dos tiros libres) para forzar la prórroga.

Joel Parra, con Simone Fontecchio durante el partido / Chara Savvidou

Una acción de Joel Parra esfumó esa posibilidad. Como si quedara tan solo un segundo de partido, el jugador culé cometió una falta antideportiva sin sentido para cerrar un partido que para nada lo estaba. Sin medir la fuerza del contacto, el alero español golpeó al jugador italiano. El árbitro levantó el puño, agarrándose el brazo, e Italia gozaría de dos tiros libres y posesión.

Scariolo no se podía creer esta sucesión de acontecimientos cuando Italia tan solo iba un punto arriba. Como es evidente, anotaron los dos tiros libres y se pusieron tres arriba. En el saque de banda, a falta de unos 14 segundos para el final, España tardó ocho en cometer una infracción que volviera a llevar a su rival a la línea de tiro libre. En esta ocasión, fallaron el segundo.

En el intento de triple final, la canasta repelió el lanzamiento e Italia se llevó el partido por una diferencia de cuatro puntos. Una derrota dura, teniendo en cuenta que los primeros dos puntos de Italia en el partido fueron a falta de dos minutos para el final del primer cuarto. Sin embargo, España perdió rápidamente la ventaja y el encuentro estuvo muy igualado durante el segundo tiempo.

"Al final, los pequeños detalles son los que pesan. Es una derrota difícil de digerir, pero hay que seguir adelante", dijo el seleccionador español. El partido ante Italia dejó luces y sombras en lo que refiere a los jugadores. La gran noticia del partido fue Sergio de Larrea, que se puso el equipo a la espalda en momentos clave y mostró un desparpajo a sus 19 años que ilusiona para el futuro.

Las malas sensaciones las dejaron los hermanos Hernangómez y Joel Parra. Ya no solo por el último ataque del partido, sino por su contribución en cuanto a puntos. Entre los tres jugadores, anotaron tan solo dos puntos en el encuentro. Unos números que lastran totalmente las posibilidades de llegar lejos en este Eurobasket. Con Aldama y de Larrea no fue suficiente.