Incógnita en el cruce de España para octavos

España se jugará el pase a los octavos de final del Eurobasket ante Italia y Grecia. La selección de Sergio Scariolo venció en los dos últimos partidos a Bosnia y Chipre, los dos rivales más asequibles del grupo, pero la derrota en su debut ante Georgia ha complicado las cosas. Ganar a una de las dos grandes selecciones del grupo se convierte prácticamente una obligación.

El único combinado que ya está clasificado para octavos de final es Grecia, que ha hecho pleno en los tres primeros partidos. Cabe recordar que de cada grupo pasarán los cuatro mejores clasificados. En el caso de España, situada en el grupo C, los resultados del grupo D adquieren una gran importancia, y más todavía tras el pinchazo de Francia contra Israel.

El objetivo de España es el de pasar, al menos, como tercera de grupo, para evitar a la primera clasificada del grupo D. Aun así, no será tarea sencilla después de la derrota ante Georgia por 14 puntos. Si el conjunto liderado por Toko Shengelia gana a Bosnia y Chipre, se situaría con tres victorias y obligaría a los de Scariolo a ganar contra Italia o Grecia para igualarlos.

Willy ha subido el nivel de juego en el torneo, y España también lo ha hecho en grupo / FIBA

Aun así, si ambos conjuntos estuvieran con tres victorias en la clasificación, no querría decir ni mucho menos que España fuera tercera. De hecho, todo dependerá de la diferencia de puntos con la que se ganase a Italia, dejando del lado una posible sorpresa ante Grecia que cambiaría de nuevo lo previsto. Si España queda tercera, se vería las caras con la segunda del grupo D.

El resultado de Francia contra Israel ha puesto en duda que los galos acaben como primeros de grupo. Era prácticamente una evidencia que la cuarta clasificada del grupo de España se vería las caras con ellos en octavos, pero ahora no se descarta la posibilidad de que queden segundos. Sin duda, la selección de Frédéric Fauthoux es el rival a evitar.

Grupo C del Eurobasket 2025 / FIBA

Los franceses ahora están igualados con Israel con dos victorias y una derrota, mientras que Polonia lidera el grupo con un pleno de tres triunfos. Una situación que pone difícil lo de hacer una predicción de cómo quedarán situadas las selecciones. Además, también está por el grupo Eslovenia, la selección de Luka Doncic, que todavía tiene que enfrentarse a los franceses.

¿Tercera o cuarta?

El pase a octavos de España no parece estar en peligro. La única duda es en qué posición: si tercera o cuarta. En el mejor de los casos, podría quedar segunda, mientras que la Grecia de Antetokounmpo está a otro nivel. Eso no significa que sea invencible, pero el dominio de los de Spanoulis en los partidos también los sitúa con una diferencia de puntos muy favorable.

En definitiva, las posiciones de Polonia, Israel, Francia y Eslovenia han bailado tanto en esta última jornada que es muy difícil establecer un orden. España ya contaba con que quedar cuarta significaría enfrentarse a Francia, pero ahora ya no está tan claro. Aun así, lo importante ahora es pensar en Grecia e Italia y demostrar que el talento joven está preparado para grandes citas.