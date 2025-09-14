Grecia acaba el Eurobasket con un digno bronce

Grecia se impuso en el partido por el bronce a la selección de Finlandia (92-89) y acaba el Eurobasket como tercera clasificada. El equipo dirigido por Spanoulis no tuvo problemas, excepto en el último minuto, para pasar por encima de su rival, que acusó el desgaste de todo el torneo y un mal inicio que no pudo recuperar en los siguientes cuartos. El máximo anotador del partido fue, como era de esperar, Giannis Antetokounmpo.

El partido tuvo la intensidad de un duelo de importancia. Ambos conjuntos afrontaron su último choque con seriedad, conscientes de que se jugaban la medalla de bronce. Los griegos salieron sin especular, atacando el aro con fuerza y siendo efectivos desde el exterior, mientras que a Finlandia le costaba un mundo hacer puntos, lastrada por un errático Markkanen.

La primera parte de Dorsey y Antetokounmpo fue clave para que Grecia abriera distancia en el marcador. Dejando a Finlandia con 15 puntos en el primer cuarto, la defensa de los de Spanoulis lanzó a su equipo hasta una distancia superior a los diez puntos. Los nórdicos carecían de un referente en ataque, lo que conllevaba ataques precipitados o mal elegidos.

A falta de tres minutos para el descanso, llegaron a colocarse a cuatro puntos, gracias a una canasta de Markkanen. Grecia optó por el tiempo muerto y volvió a ampliar la ventaja con un triple de Toliopoulos. Finlandia logró acercarse a pocos puntos, pero nunca llegó a intimidar realmente al combinado heleno, que tenía el partido a su merced.

En la segunda parte, Antetokounmpo cerró una actuación descomunal, que no llegó al triple-doble, pero dejó unos números estratosféricos: 30 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias. A pesar de no tener su mejor día, Markkanen fue el máximo anotador de Finlandia, con 19 puntos y 10 rebotes, aunque con un porcentaje muy bajo en tiros de campo (6/16).

Grecia dominó los dos últimos cuartos con una ventaja superior a los diez puntos, aunque en el último minuto llegó a intimidar de lo lindo. Un triple de Nkamhoua situaba a los fineses a solo cuatro puntos (86-82). Aun así, se repitió la misma tendencia que durante todo el encuentro: cuando Finlandia se acercaba, Grecia inmediatamente volvía a abrir ventaja.

Un final frenético

Cuando se daba por hecha la victoria griega, dos canastas consecutivas de Finlandia la situaron a tan solo dos puntos. Forzaron una falta y Grecia falló un tiro libre, por lo que un triple en la última posesión llevaba el encuentro a la prórroga. Papanikolaou cometió falta en una acción de tiro de tres, pero Valtonen falló el tercero, para que Antetokounmpo anotara los dos últimos puntos del partido.

Con este triunfo, Grecia consigue la medalla de bronce en el Eurobasket, después de una muy dura derrota en semifinales ante Turquía. Los otomanos pasaron por encima de su rival y dejaron un mal sabor de boca en el conjunto de Spanoulis, que pudo redimirse en el duelo por el tercer puesto. Por el otro lado, Finlandia acaba en una grandísima cuarta posición.