Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo

La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.

El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.

ESP 72-31 CYP Alcanza los 30 puntos Chipre con una canasta de Jung.

ESP 72-29 CYP Anota de bandeja Saint-Supery en el inicio del último cuarto.

ESP 70-29 CYP ¡MENUDA MANDARINA HA METIDO PARRA! Desde su campo. ¡FINAL DEL TERCER CUARTO!

ESP 65-29 CYP De tres Josep Puerto y tiempo muerto en pista.

ESP 62-29 CYP Anota de tres Iliadis. y luego lo hace Aldama de dos.

ESP 60-26 CYP 2+1 de Josep Puerto. Poca intensidad en el partido.

ESP 57-26 CYP Tripleeeeee de Aldama. Va sumando España.

ESP 54-26 CYP Penetración y canasta contra la tabla de Iliadis.

ESP 53-22 CYP Alley-oop entre De Larrea y Puerto.