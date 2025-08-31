En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 72-31 CYP
Alcanza los 30 puntos Chipre con una canasta de Jung.
ESP 72-29 CYP
Anota de bandeja Saint-Supery en el inicio del último cuarto.
ESP 70-29 CYP
¡MENUDA MANDARINA HA METIDO PARRA! Desde su campo. ¡FINAL DEL TERCER CUARTO!
ESP 65-29 CYP
De tres Josep Puerto y tiempo muerto en pista.
ESP 62-29 CYP
Anota de tres Iliadis. y luego lo hace Aldama de dos.
ESP 60-26 CYP
2+1 de Josep Puerto. Poca intensidad en el partido.
ESP 57-26 CYP
Tripleeeeee de Aldama. Va sumando España.
ESP 54-26 CYP
Penetración y canasta contra la tabla de Iliadis.
ESP 53-22 CYP
Alley-oop entre De Larrea y Puerto.
ESP 51-22 CYP
18 puntos y 8 rebotes para Willy Hernangómez. MVP del partido sin duda.
- Locura final por Isak: ¡acuerdo por 150 millones!
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Máxima tensión: el Barça, en vilo por Fermín
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26