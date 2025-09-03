¡España es la mejor defensa del Eurobasket tras cuatro partidos!

A pesar de que la situación de España sea límite, después de dos duras derrotas ante Georgia e Italia, la selección de Scariolo tiene la mejor defensa de todo el europeo. Y es que tras cuatro jornadas, ha sido el conjunto que menos puntos ha recibido por parte de sus rivales. Concretamente, una media de 66 puntos en contra por encuentro.

Los 0 puntos de Italia en los ocho primeros minutos del partido avalan esa estadística. Aunque acabaron ganando el partido, la defensa española volvió a dejar a su rival con menos de 70 puntos, de la misma forma que sucedió ante Chipre (47) y Bosnia (67). El único partido en el que recibieron más puntos fue contra Georgia, con un total de 83.

Sergio De Larrea y Darius Thompson durante el Eurobasket / Chara Savvidou / AP

Una demostración de que el principal problema de 'La Familia' en el Eurobasket está siendo el ataque. Contra Italia fue la prueba más evidente, con jugadores que deberían liderar al equipo y que no pasaron de un punto en todo el encuentro. Además, España llegó a generar múltiples ataques que dejaron situaciones de tiro en solitario y el porcentaje de error fue anticompetitivo.

Además, el rebote ofensivo es un aspecto que los de Scariolo no están dominando en absoluto. "Estábamos ante un gran rival que era Italia, ellos también juegan al basket y es normal que hayan salido en el tercer cuarto con la dureza con la que han salido. Ha habido momentos en los que nos han dominado el rebote, que lleva siendo nuestro talón de Aquiles en este campeonato", comentó de Larrea después del partido.

Si bien es cierto que la defensa está funcionando mejor que el ataque, contra Italia los problemas en la pintura fueron evidentes. Incluso Scariolo catalogó como un "destrozo" el impacto de la pareja interior italiana en el partido, que no tuvieron ninguna resistencia rival para hacer lo que querían bajo la canasta. Esta fragilidad puede acusarse también contra jugadores como Giannis Antetokounmpo.

"Esto es un Europeo, puede pasar cualquier cosa igual que nos pasó a nosotros con Georgia. Son cosas que no dependen de ti y lo que estaba en nuestra mano lo hemos luchado. Ahora tenemos otro partido más en el que dependemos de nosotros. Ante Grecia es un todo o nada. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que trabajar este día y medio que nos queda para llegar de la mejor manera posible", dijo Scariolo sobre el próximo partido.