EUROBASKET
España - Francia: Horario y dónde ver el partido de preparación para el Eurobasket
A qué hora y dónde ver el España - Francia de preparación para el Eurobasket
España y Francia se enfrentan este domingo 16 de agosto en un partido de preparación de cara al Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Francia y dónde ver el partido en España.
En este sentido, primeramente es necesario resaltar que ambas escuadras llevaron a cabo un amistoso el pasado día viernes, durante el cual los galos se impusieron 75 a 67. Se trata de su primera derrota en 10 años, lo cual termina afianzando aún más a Francia por encima en el ranking de selecciones.
Así, pues, ante todo, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo se presentarán tras haber derrotado a Bélgica (59-52), perdido ante Letonia (83-66), derrotado a Eslovaquia (84-71) y derrotado a Eslovaquia (76-72) en la clasificación para el torneo europeo. En esta gira de amistosos, España cayó ante Portugal por 74-76 y derrotó a República Checa por 87-73.
Por su parte, los franceses se presentan a la instancia después de vencer a Bosnia y Herzegovina (76-74), vencer a Croacia (83-80), vencer a Chipre (85-70) y vencer a Chipre (75-59). En la gira hacia el Eurobasket, han vencido a Montenegro (81-75) y a Gran Bretaña (74-67).
Previo al encuentro donde cayeron derrotados, España se mostraba con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Francia se refería, ya que sumaban cuatro victorias consecutivas. La última conquista de los galos se remontaba hasta 2014, aunque ahora cuentan con el empujón anímico de haberse impuesto recientemente.
HORARIO DEL ESPAÑA - FRANCIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET
El partido entre España y Francia, correspondiente al partido de preparación de cara al Eurobasket, se disputa este domingo 16 de agosto a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ESPAÑA - FRANCIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET
En España, el partido de preparación para el Eurobasket entre España y Francia se podrá ver en directo y online a través de DAZN, en el canal Courtside 1891, Teledeporte y RTVE Play.
También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
