España - Francia: Horario y dónde ver el partido de preparación para el Eurobasket

España y Francia se enfrentan este viernes 14 de agosto en un partido de preparación de cara al Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Francia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, ante todo, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo se presentan tras haber derrotado a Bélgica (59-52), perdido ante Letonia (83-66), derrotado a Eslovaquia (84-71) y derrotado a Eslovaquia (76-72) en la clasificación para el torneo europeo. En esta gira de amistosos, España cayó ante Portugal por 74-76 y derrotó a República Checa por 87-73.

Por su parte, los franceses se clasificaron a la instancia después de vencer a Bosnia y Herzegovina (76-74), vencer a Croacia (83-80), vencer a Chipre (85-70) y vencer a Chipre (75-59). En la gira hacia el Eurobasket, han vencido a Montenegro (81-75) y a Gran Bretaña (74-67).

Además, España se presenta con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Francia se refiere, ya que suman cuatro victorias consecutivas. La última conquista de los galos se remonta hasta 2014, por lo que los ibéricos llegarán a la disputa con mayores probabilidades de salir avante.

HORARIO DEL ESPAÑA - FRANCIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

El partido entre España y Francia, correspondiente al partido de preparación de cara al Eurobasket, se disputa este jueges 14 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - FRANCIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

En España, el partido de preparación para el Eurobasket entre España y Francia se podrá ver en directo y online a través de RTVE, en el canal La 2.

