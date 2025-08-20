España - Alemania: Horario y dónde ver el partido de preparación para el Eurobasket

España y Alemania se enfrentan este jueves 21 de agosto en un partido de preparación de cara al Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Alemania y dónde ver el partido en España.

Así, pues, ante todo, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo se presentarán tras haber perdido ante Francia en sus últimos dos amistosos consecutivos, cayendo 78 a 73 y 75 a 67, luego de que se impusiesen a República Checa (87-73) en lo que a amistosos se refiere.

Por su parte, los alemanes se presentan a la instancia después de perder en la final de la DB Supercup contra Serbia (91-81), justo después de derrotar a Turquía (73-71), a Bulgaria (94-85) y a Montenegro (95-76)

Además, España se muestra con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Alemania se refiere, ya que suman ocho victorias consecutivas. La última conquista de los germánicos se remonta hasta 2005, de manera que se hallan en una situación desfavorable de cara a la disputa.

HORARIO DEL ESPAÑA - ALEMANIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

El partido entre España y Alemania, correspondiente al partido de preparación de cara al Eurobasket, se disputa este jueves 21 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - ALEMANIA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

En España, el partido de preparación para el Eurobasket entre España y Alemania se podrá ver en directo y online a través de DAZN, en el canal Courtside 1891.

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.