Duro varapalo para la Serbia de Jokic: pierde a una de sus estrellas

La selección de Serbia, que parte como favorita para llevarse el Eurobasket, lo será un poco menos después de la baja de uno de sus mejores jugadores. Bogdan Bogdanovic se despide del Eurobasket después de lesionarse en el segundo partido contra Portugal. El jugador de los Clippers era una de las mayores armas, si no la mayor, de la selección de Pesic desde el exterior.

El número '7' de los balcánicos pudo jugar el primer partido sin problemas, anotando 11 puntos y repartiendo 7 asistencias en el partido ante Estonia. Sin duda, estaba destinado a ser la pieza clave para complementar el juego de Nikola Jokic. Aun así, Bogdanovic se ve obligado a poner fin a su participación en el europeo por una rotura en el tendón de la corva.

La baja de Bogdan es más sensible de lo que parece, y es que su aportación desde la línea de tres ha desatascado varios partidos de la selección de Pesic durante su carrera. Además, es un fijo en la plantilla desde hace varios años. A sus 33 años, ha ganado una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos, la primera en Río 2016 y la segunda en París 2024.

Nikola Jokic y Bogdan Bogdanovic son las dos grandes estrellas de Serbia / FIBA

En el partido contra Portugal pudo aportar en pista durante quince minutos, pero luego tuvo que quedarse en el banquillo tras una desafortunada acción. Hasta el momento, llevaba 7 puntos y 5 asistencias. El combinado de Pesic venció a una selección claramente inferior por once puntos diferencia, en un partido algo gris de los balcánicos.

Ya sin Bogdanovic, también vencieron en el tercer partido, aunque con bastantes dificultades ante Letonia. Se notó la ausencia del jugador de los Clippers, en un partido en el que los letones destacaron más desde el exterior. Aun así, una tremenda exhibición de Nikola Jokic (39 puntos y 10 asistencias) dio la victoria y el pleno a los de Pesic hasta el momento.

Nikola Jokic, MVP ante Letonia / FIBA

Ahora, el juego de Jokic todavía adquiere más importancia. Sin duda, está llamado a ser el mejor jugador del torneo y a liderar a un equipo al que le puede pesar el favoritismo. Varias selecciones están dispuestas a arrebatarle el preciado oro, como la Alemania de Wagner y Schroder, Francia o la Grecia de Antetokounmpo.

Hasta Djokovic se 'moja'

Incluso Novak Djokovic, que está siguiendo el Eurobasket mientras disputa el último Grand Slam del año en Nueva York, habló sobre la lesión de Bogdanovic. "Me puse en contacto con él en cuanto vi la lesión. Me dijo que cree que estará bien y que no es nada grave, pero luego vimos que no podrá jugar", declaró a 'SportKlub'.

De momento, Serbia lidera el grupo A del Eurobasket junto a Turquía, que está siendo una de las grandes sensaciones del torneo. El plato fuerte será el próximo miércoles, cuando ambas se vean las caras en Riga para jugarse la primera plaza, en caso de que las dos cumplan este lunes en sus respectivos partidos. Eso sí, todo esto sin Bogdan Bogdanovic.