Doncic hace también de entrenador con Eslovenia: "Calmaos todos, joder"

Eslovenia está siendo una de las grandes sorpresas de este Eurobasket, que no para de sorprendernos con resultados inesperados. Primero fue la selección de Finlandia, que derrotó a Serbia (que era favorita para el título), luego Georgia se 'cargó' a Francia y finalmente la selección de Doncic eliminó a Italia, que tenía más papeletas para estar en cuartos de final.

El partido de Doncic dentro de pista fue descomunal: 42 puntos y 10 rebotes. Es decir, la mitad de los puntos que logró Eslovenia (84-77) fueron de la estrella de la selección. Tan solo en el primer cuarto, Luka llevaba 22 puntos, encontrando huecos en la defensa italiana donde nadie más los veía. Así estableció una diferencia de 18 puntos a favor de su equipo al finalizar los primeros diez minutos.

La ventaja de Eslovenia en el marcador fue considerable hasta en los últimos minutos, cuando poco a poco Italia se fue acercando y se llegó a colocar a tan solo un punto. Fue entonces cuando Luka Doncic, en un tiempo muerto, hizo de seleccionador e inició un discurso para motivar a sus compañeros en un momento difícil del partido.

"¡Calmaos todos, joder! Estáis todos nerviosos. Estamos siete arriba, ¡eh! Concentraos. No tenemos que cabrearnos entre nosotros. Jugamos contra ellos, no contra nosotros. ¡Vamos!", dijo Luka. Unas palabras que fueron aplaudidas por algunos de sus compañeros y que sirvieron para que Eslovenia acabara ganando el partido y clasificándose para los cuartos de final.

Ya sucedió algo similar en el partido de Eslovenia contra Francia. En otro tiempo muerto, Doncic se hartó y cogió la pizarra del entrenador para él mismo dibujar la jugada de su equipo. Luka no solo ejecuta las jugadas, sino que también las diseña para guiar a sus compañeros. Una muestra más de la importancia que tiene el jugador en su selección.

Luka Doncic, durante el Eslovenia-Italia. / TOMS KALNINS / EFE

El Eurobasket de Doncic está siendo descomunal. Con un promedio de 34 puntos por partido, el esloveno es el máximo anotador de la competición y está liderando a una selección muy inferior a las favoritas en cuanto a calidad de grupo y profundidad de plantilla competitiva. Aun así, todas las posesiones pasan por él y eso hace que su selección sea temible.

El 'coco' en cuartos de final

En el próximo partido, Eslovenia necesitará un milagro si quiere estar en las semifinales. Se enfrentarán a la selección que mejor Eurobasket está haciendo, además de ser la vigente campeona del mundo: Alemania. De momento, el conjunto de Álex Mumbrú no ha tenido problemas para 'destrozar' a todos sus rivales y ser la máxima favorita al título tras la derrota de Serbia.