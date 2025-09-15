Antetokounmpo sorprende: "El bronce con Grecia es mi mayor logro"

Grecia conquistó el bronce en el Eurobasket en el partido por el tercer y cuarto puesto. Un partido que 'nadie' quiere jugar, excepto si hay una medalla en juego. Se trata del primer metal que logra el conjunto heleno desde que alzara otro bronce en el año 2009. Tras imponerse a Finlandia en un final muy disputado, rompieron una racha de 16 años sin estar en el podio.

"Sé que he ganado un campeonato NBA, pero no hay sensación como la de representar a tu país, a 12 millones de personas, que vibraron con este equipo. Esto no es mejor que el campeonato que gané con los Bucks. Ganar un campeonato para una franquicia NBA es un gran logro y Milwaukee es una gran ciudad. Pero son 500 o 600 mil personas. Cuando eres capaz de hacer felices a 12 millones de griegos, y eres capaz de inspirar a la próxima generación", comentó Giannis.

"Hay un niño ahora mismo viendo esto en la televisión que va a estar muy, muy feliz de que tal vez algún día pueda ganar una medalla con la selección. Siempre que mi legado está en juego, respondo. Siempre encuentro la manera de cumplir con mi tarea. Sentí durante un día y medio que mi legado estaba en juego y me encanta esa sensación. Me encanta cuando estoy deprimido y la gente duda de mí. Y la gente dudaba de mí. Y hoy gané una medalla", aclaró.

El jugador de los Bucks ha sido uno de los mejores jugadores del Eurobasket. Durante el torneo, ha sido prácticamente imparable en la zona, tanto a la hora de anotar como de rebotear. De hecho, está en el podio de ambas estadísticas. Solo por detrás de Luka Doncic, es el máximo anotador del europeo (27,3 puntos por partido) y el tercer máximo reboteador (10,6 por encuentro).

El griego también respondió a la que ha sido la gran revelación del torneo: Alperen Sengun. El pívot de los Rockets, junto a la selección turca, ha hecho un Eurobasket descomunal, llegando a hacer hasta un triple-doble en apenas 25 minutos. Los otomanos eliminaron a la selección de Giannis en semifinales, y en declaraciones posteriores al partido, Sengun afirmó que el griego "no es buen pasador".

"Soy un tipo al que no le gusta hablar. Voy por mi 13ª temporada NBA, he ganado todo. Todo. Tengo una familia increíble, gente increíble que me apoya. No soy un tipo que habla por detrás sobre otros entrenadores y jugadores. La gente no recordarán lo que ellos digan, sino cómo responda yo. Podéis ir todos a ver a mis highlights en Youtube y después venid a preguntarme si soy un buen pasador", respondió.

"Ojalá jugáramos el próximo verano"

'Anteto', a pesar de la importancia que tiene en la NBA, considerada la mejor liga del mundo, reconoce sentir algo especial cuando representa a la selección nacional. "Cada vez que juego con la selección nacional me enamoro más del baloncesto. Ojalá todavía estuviéramos jugando. Ojalá jugáramos el próximo verano. Me encanta ponerme esta camiseta. Me encanta representar a mi país. Es algo que siempre me emociona hacer".

La próxima gran competición de selecciones será el Mundial 2027, que se celebrará en Qatar del 27 de agosto al 12 de septiembre de ese año. Aun así, para estar en dicho evento, primero tendrán que pasar unos clasificatorios, aunque para selecciones como Grecia es un mero trámite. El objetivo está más que claro: acabar con el monopolio alemán de los últimos años.