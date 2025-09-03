Antetokounmpo, listo para eliminar a España

La clasificación de España pasa por el partido contra Grecia. Los de Scariolo, tras la dura derrota ante Italia, depende de sí mismos para estar en los octavos de final del Eurobasket. Sin embargo, el rival que tendrán en frente no es ni mucho menos fácil, y se vuelve todavía más temible sabiendo que contarán con su máxima estrella: Giannis Antetokounmpo.

Este martes saltó la sorpresa en el grupo C, cuando Grecia se vio sorprendida por una selección claramente inferior como Bosnia y cayó por 77-80. Un resultado que dinamitó las opciones de todas las selecciones implicadas, incluida la española. La victoria bosnia suponía que España, si perdía contra Italia y Grecia, no tenía asegurada su presencia en la siguiente ronda del torneo.

Tras la derrota ante Italia, la próxima jornada del jueves será decisiva. España saltará a jugar contra Grecia sabiendo si está obligada a ganar para estar en octavos. El partido entre Bosnia y Georgia es clave: una victoria de los bosnios dejaría a los de Scariolo sin red, mientras que un favor de Toko Shengelia permitiría a 'La Familia' afrontar el último partido con la tranquilidad de estar clasificada.

Antetokounmpo demostró en su primera aparición lo que puede hacer con Grecia / EFE

La sorpresa de Bosnia ante Grecia tiene nombre y apellidos: Giannis Antetokounmpo. La estrella griega, y una de las del Eurobasket, no estuvo presente en el último partido de su selección por unas molestias en la rodilla, una zona que están acusando una gran cantidad de jugadores. De hecho, algunos de ellos se han visto obligados a retirarse del torneo, como Jokas Rokubaitis.

Sin embargo, su ausencia era más por precaución y porque Spanoulis veía factible una victoria de su equipo sin la presencia del alero de los Bucks. La realidad es que Grecia es un equipo más vulnerable sin Giannis, y fue Bosnia quien se lo hizo saber. Por desgracia para España, la estrella de la NBA no se perderá esta cita, en la que su combinado se juega pasar como primera de grupo.

"Va a estar", aseguró Vassilis Spanoulis, seleccionador griego, que no quiso entrar en más detalles sobre las molestias que había tenido su jugador. En los encuentros ante Italia y Georgia, Giannis ha promediado 29 puntos, 7,5 rebotes y 3 asistencias por partido. En la zona, es una figura prácticamente imparable para cualquier defensa del mundo.

Lío también el grupo D

Tampoco está nada clara la situación del grupo D, que afecta directamente a España en caso de acceder a octavos de final. La igualdad entre Israel, Polonia y Francia es máxima, con tres victorias y una derrota para cada uno. Eslovenia es la que completaría el cuarteto, con dos victorias y dos empates, y un Doncic que está cargando con todo el equipo.

"Descansar, recuperar, ver el vídeo de lo que tenemos que mejorar. Ver el vídeo de cómo prepararnos contra Grecia, sacar otro plan de partido que pueda funcionar como el del inicio pero implementarlo durante 40 minutos y, repito, con toda normalidad. Cuando hay un partido que te destroza o que te crea grandes preguntas sobre cambios que se puedan hacer igual tienes que plantearte… pero este no es el partido. Es un partido para seguir picando e intentar hacerlo aprendiendo", comentó Scariolo tras el partido.