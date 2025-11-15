Zeljko Obradovic, harto de sus jugadores en el Partizan

El Partizan de Belgrado está en crisis de resultados, y su laureado técnico, Zeljko Obradovic, está muy cabreado con sus jugadores por el pobre espectáculo que están ofreciendo en la pista en las últimas jornadas de la Euroliga y la vergüenza que siente después de lo que vio en el vestuario.

El técnico serbio Tras la derrota por 88-87 ante el ASVEL Villeurbanne, Obradovic señaló los problemas de concentración y que lo atachó a la falta de compromiso de sus jugadores.

"Empezamos el partido de una forma inaceptable", declaró a Arena Sport. "Creo que es vergonzoso cómo nos vimos. Algunos jugadores deberían preguntarse por qué sucedió esto. Aquí, como en cada partido que jugamos, hay mucha gente que viene a vernos y merecen ver a un equipo que luche con garra y demuestre mucha entrega”, dijo.

El técnico mostró su disgusto en público tras la derrota ante el ASVEL / EUROLEAGUE

Todos con el móvil en la mano

"Las razones, en mi opinión, son sencillas. Los jugadores no estaban concentrados en el partido", señaló Obradovic. "Antes del partido, todos estaban con el móvil. Siempre asumo la responsabilidad en ciertas situaciones, pero en este caso, simplemente no lo entiendo. Intenté animarlos, hice cambios e incluso llegamos a tener opciones de ganar.

El técnico cargó contra sus jugadores, que volvieron a sumar una derrota para ocupar las últimas posiciones / EUROLEAGUE

"Dije todo lo que tenía que decir en el descanso, pero después del partido, al entrar al vestuario, la situación era exactamente la misma. Es increíble. No sé ni cómo reaccionan; no solo estoy decepcionado, no encuentro palabras para expresar lo mal que me siento", dijo el técnico, visiblemente molesto.

Con esta derrota, el Partizan cae a un balance de 4-7, empatado ahora con el Anadolu Efes en el puesto 16 de la Euroliga, a la espera que regrese Jabari Parker, que se encuentra en Estados Unidos atendiendo un asunto familiar y que le llevó a perderse el encuentro ante el equipo francés.