El Zaragoza, primer test aurinegro de pretemporada

Primera prueba después de casi dos semanas de entrenamientos. La Laguna Tenerife afronta hoy el primero de sus cuatro ensayo antes de la disputa de la Supercopa, un duelo en el que el grupo de Txus Vidorreta se mide al Casademont Zaragoza en pleno corazón del Valle de Egüés, coincidiendo con la inauguración oficial del Polideportivo de Sarriguren, a poco más de cuatro kilómetros de Pamplona (11:15 hora canaria, streaming vía Aragón Deporte).

El de esta mañana será un test de nivel para probar especialmente la adaptación de varios de los fichajes canaristas para el curso 25/26. En especial Wesley Van Beck y Héctor Alderete, toda vez que Dylan Bordón apenas lleva unos días con el grupo. Falta por sumarse a la disciplina aurinegra el lituano Rokas Giedraitis, que ayer logró con su selección el pase a los cuartos de final del Eurobasket. Por las mismas circunstancias tampoco estará Gio Shermadini (se enfrenta hoy con Georgia a Francia por una plaza entre los ocho mejores).

Tampoco están presenten en este primer desplazamiento ni Bruno Fitipaldo ni Lluis Costa. El primero con una contusión en el muslo derecho, mientras que el catalán arrastra una contractura dorsal. Mientras, se han sumado a la expedición los jugadores del filial U22, Rafa Rodríguez y Manuel Crujeiras. Otro de los alicientes, la posible reaparición de Fran Guerra tras su lesión de mediados de marzo.

Delante estará un Casademont Zaragoza con varias caras nuevas, incluso en el banquillo donde Jesús Ramírez, procedente de la Bundesliga alemana (Braunschweig), sustituye a Porfirio Fisac. El club aragonés, que estrena también secretario técnico en la figura del exaurinegro Pedro Llompart, ha acometido cinco fichajes: Erik Stevenson, DJ Stephens, Devin Robinson, Sadik Kabaca y Joel Soriano. Además, recupera de sendas cesiones a Joaquín Rodríguez y Lucas Langarita. En su cuerpo técnico y al margen de Rodrigo San Miguel, otro viejo conocido del club isleño, el entrenador ayudante Gonzalo García de Vitoria. También podría jugar el excanarista Santi Yusta.