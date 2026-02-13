Zaragoza, parada previa de la Penya a la Copa: "Queremos llegar bien a Valencia"

Tras el gran triunfo ante el Valencia Basket del pasado domingo, el ASISA Joventut quiere sumar una nueva victoria en la Liga Endesa antes de disputar la Copa, y para continuar con las buenas sensaciones, y para ello debe ganar este sábado en la pista del Casademont Zaragoza (Príncipe Felipe, 18.00 h).

Los verdinegros suman 11 triunfos y 8 derrotas, y saben que deben seguir ganando para continuar en la zona de play-offs. Simon Birgander explica el sentimiento del equipo antes del duelo de este sábado: "Es un partido muy importante porque queremos llegar bien a la Copa”, explica el pívot del Joventut.

“En el vestuario lo hemos hablado, que queremos llegar a Valencia en un buen momento. Jugar fuera de casa es muy difícil en la ACB, cualquier equipo puede ganar. Es la parte divertida pero también la difícil de la liga. Pero para nosotros, para los play-offs, es muy importante sumar fuera".

Tras el gran triunfo ante el Valencia, el Joventut espera coger carrerilla en su visita al Casademont Zaragoza / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un rival en caída libre

El rival de este sábado, el Casademont Zaragoza, sólo acumulaseis victorias y viene de cuatro derrotas seguidas en la ACB. Pero es un equipo con jugadores muy talentosos, y que en casa es muy peligroso. El sueco tiene claro "que tienen una gran plantilla con muy buenos jugadores. Se han reforzado con Josh Richardson, que ha tenido años de 17 puntos por partido en los Miami Heat.

“También han incorporado en Washington en la posición de base por la lesión de Bell-Haynes. Y por dentro tienen buenos pívots como Dubljevic y Koumadje, y Yusta, que es de los mejores anotadores de la liga. No van tan bien como ellos quisieran, pero tienen un equipo muy bueno”, aseguró Birgander.

De cara a la convocatoria de Dani Miret, Miguel Allen continua siendo baja por lesión. Diego Niebla forma parte de la convocatoria del equipo.