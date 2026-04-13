Dos zapatillas nuevas para correr del asfalto a la montaña: así es la apuesta más ambiciosa de Columbia

Columbia mueve ficha en uno de los segmentos que más crece dentro del deporte outdoor. La marca ha presentado para esta primavera su colección de trail running más completa y avanzada hasta la fecha, una propuesta construida alrededor del calzado y pensada para ese corredor que ya no entiende de fronteras entre ciudad, pista y montaña. La idea es ofrecer una zapatilla capaz de responder en asfalto, grava y senderos técnicos sin perder rendimiento por el camino.

La gran novedad es la Columbia KONOS Speed Trail ATR, el modelo premium de la temporada y también la zapatilla más ambiciosa de la firma en este terreno. Llega con upper ligero y resistente, una mediasuela Techlite Ultra orientada a una pisada más reactiva y una suela Adapt Trax con tacos de 3 milímetros para mantener tracción y precisión cuando el terreno se complica.

Así es la nueva KONOS Speed Trail ATR / COLUMBIA

Columbia la presenta como una opción para quienes quieren correr alegre, exprimir ritmos y encontrar una zapatilla ágil en recorridos de perfil cambiante. Su precio de salida es de 150 euros.

La KONOS Trillium ATR, una opción que busca el confort

A su lado aparece la KONOS Trillium ATR, una alternativa con un enfoque más amable, más rodador y claramente orientado al confort. Aquí el protagonismo recae en la plataforma Omni-Max, en la amortiguación Techlite+ y en un planteamiento que busca proteger más el pie y facilitar la transición entre superficies.

Es una zapatilla que encaja mejor en tiradas largas, entrenamientos diarios y terrenos mixtos fáciles, con esa sensación de colchón que muchos corredores agradecen cuando acumulan kilómetros. En este caso, el precio es de 110 euros en España, aunque en otros mercados aparece con posicionamiento distinto.

Lo interesante del movimiento de Columbia es que no lanza dos zapatillas que compitan entre sí, sino dos respuestas diferentes para necesidades distintas. La Speed Trail ATR apunta al corredor que prioriza dinamismo, ligereza y control; la Trillium ATR, al que busca una opción más versátil y amortiguada para el día a día.