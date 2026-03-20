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Zalgiris - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Zalgiris y Real Madrid se enfrentan en el Zalgiris Arena en la 32ª jornada de la Euroliga

Zalgiris Real Madrid

Zalgiris Real Madrid / RMA

Miguel Jorge

Zalgiris y Real Madrid se enfrentan en el Zalgiris Arena en la 32ª jornada de la Euroliga.

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