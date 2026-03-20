Zalgiris - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Precisamente, en Zalgiris hay varios jugadores que están en el radar del Barça. El mejor posicionado es Moses Wright, al que algunos ya dan por hecho como nuevo jugador blaugrana, aunque todavía no hay nada cerrado. El estadounidense, un portento en la zona, será una de las principales amenazas para los blancos.

Aun así, la estrella del equipo lituano está más que clara: Sylvain Francisco. El otro jugador que suena para incorporarse al Barça es uno de los más 'letales' de la Euroliga. El francés está haciendo la mejor temporada de su carrera en cuanto a números: 17 puntos, 6,4 asistencias y 3,1 asistencias por encuentro. Un peligro constante sobre todo en ataque.