BALONCESTO
Zacharie Perrin, perla de presente y futuro, ficha por el iLERNA Lleida
El pívot francés de 21 años y 2,08 Zacharie Perrin firma por dos temporadas con el cuadro ilerdense. Fue el MVP del Europeo Sub20 de 2024 y viene de lucirse en el Hamburgo Towers alemán
Zacharie Perrin, pívot francés de 21 años y 2,08, se convierte en jugador del iLERNA Lleida para las dos próximas temporadas. El interior francés proviene del Hamburgo Towers alemán, donde se consolidó como una de las referencias del equipo tanto en la Bundesliga como en la EuroCup.
La pasada temporada, en liga hizo una media de 10 puntos, 6,2 rebotes y 12,4 de valoración en cerca de 22 minutos de juego, mientras que en competición europea promedió 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 de valoración en poco más de 24 minutos de juego por partido de media.
Formado en las categorías inferiores del Antibes, Perrin jugó una temporada en la NCAA con la Universidad de Illinois. Luego regresó a Francia para incorporarse al Nancy. En verano de 2024 logró el título del Europeo U20 y reconocido como MVP del campeonato.
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