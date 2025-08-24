Zaccharie Risacher, el otro malagueño del Eurobasket

El baloncesto malagueño puso fin en los últimos días a uno de sus grandes sueños: contar con dos jugadores en la selección española en un gran torneo como el Eurobasket. Alberto Díaz se ha visto obligado a dar un paso atrás después de esa lesión que le ha traído de vuelta al Unicaja mucho antes de lo esperado. Sí estará Mario Saint-Supéry, recuperado de sus molestias en el tobillo. Sin embargo, no estará solo porque Francia lleva convocado a un jugador nacido en el Hospital Gálvez: Zaccharie Risacher.

Stéphane Risacher, su padre

No es un apellido que pase por alto entre la ‘marea verde’. El internacional por el país galo es hijo de Stéphane Risacher, miembro de una plantilla para la historia que dejó en las vitrinas de Los Guindos la Copa del Rey en 2005 y el título de la ACB a la siguiente temporada. No obstante, Stéphane se llevó un recuerdo mucho más especial de Málaga para toda la vida, el nacimiento de su hijo durante el mes de abril de 2005.

Ahora, a sus 20 años, Zaccharie cuenta los días para estrenarse con Francia en su primer gran torneo con la absoluta. Debutó con los ‘mayores’ en 2024, en una Ventana FIBA para la clasificación del Eurobasket antes de dar el salto a Estados Unidos, aunque ya venía de ser un fijo en las categorías inferiores con el Europeo sub-16, el Mundial sub-17 que se celebró en Málaga en 2022 y el Mundial sub-19 del año siguiente.

De la NBA al Eurobasket

El cartel con el que se presenta ahora no tiene nada que ver con el de entonces porque llevará grabado en su trayectoria el reconocimiento de ser el número 1 del Draft de la NBA en 2024. Lo es en una generación en la que no hay, por el momento, galácticos llamados a colarse en lo más alto del baloncesto estadounidense, pero ya tiene un hueco consolidado en Atlanta Hawks y ha logrado esta temporada estar en el Mejor Quinteto de los rookies con 12.6 puntos, 3.6 rebotes y 1.2 asistencias de media.

Después de un año de seguimiento público, no es baladí el reto que ahora tiene por delante. El ala-pívot malagueño está llamado a ser uno de los grandes nombres de la selección de Francia mucho antes de lo esperado. Especialmente, en un verano en el que figuras como Victor Wembanyama, el excajista Matthias Lessort, Rudy Gobert y Vincent Poirier se han caído de la convocatoria por lesión o ni siquiera han llegado a estar disponibles. Todos ellos fueron referencias interiores en la plata olímpica del pasado verano.

Así que Risacher forma parte de un róster que, aunque debilitado por las numerosas bajas, sigue estando en un escalón obligado a luchar por las medallas: Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Elie Okobo, Alexandre Sarr, Matthew Strazel y Guerschon Yabusele, además del hijo del jugador excajista.

Debut y fase de grupos

Francia se estrenará el día 28, a las 17.00 horas, contra Bélgica, el eslabón más débil del Grupo D. El 30 llegará el plato fuerte contra la Eslovenia de Luka Doncic, también a las 17.00 horas, para dar paso posteriormente a Israel (día 31, 17.00 horas), la Polonia del cajista Olek Balcerowski (día 2, 20.30 horas) e Islandia (día 4, 14.00 horas). España y Sergio Scariolo tendrán un ojo en este grupo porque de aquí saldrá el rival de octavos de final en caso de quedar entre los cuatro primeros.

Así que no estará solo Saint-Supéry en esa nómina de jugadores nacidos en Málaga que van a disputar el Eurobasket. Lo hará también Zaccharie Risacher, un año después de convertirse en el número 1 del Draft, asentado en la NBA y ahora con su primera oportunidad de sumar una medalla con la selección absoluta de Francia.