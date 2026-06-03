You First impulsa su proyecto global de baloncesto bajo la marca Gersh

You First ha anunciado el cambio de nombre de su división internacional de baloncesto, que a partir de ahora operará bajo la marca Gersh. La decisión forma parte de la integración de la agencia en una plataforma global con mayor alcance y refuerza su posición en los principales mercados del baloncesto mundial.

La compañía, considerada una de las agencias de representación deportiva más relevantes del sector, mantiene una presencia destacada en la NBA a través de Gersh Basketball USA, su división norteamericana. Entre los jugadores representados figuran nombres como Jarrett Allen, Luke Kornet, Jeremy Sochan, Sidy Cissoko, Blake Hinson, Chaz Lanier y David Jones García, perfiles que consolidan su peso en la liga estadounidense.

El nuevo impulso de Gersh también mira hacia el futuro del deporte. La agencia está reforzando su cartera de talento joven dentro del ámbito del NIL, un espacio cada vez más estratégico en el desarrollo de nuevas promesas.

En ese grupo aparecen jugadores como Álvaro Folgueiras, Sayon Keita, Matas Vokietaitis, Sash Gavalyugov y Tyron Riley IV.

Álvaro Folgueiras, en el último training camp con la selección / Alberto Nevado (FEB)

En Europa, Gersh conserva una posición de referencia. La agencia representa a más de 30 jugadores que compiten en la Euroliga, la principal competición continental de clubes. Su lista incluye a figuras como Edy Tavares, Willy Hernangómez, Trent Forrest, Kobi Simmons, Moustapha Fall, Marius Grigonis, Codi Miller McIntyre, Devin Booker, Tadas Sedekerskis, Kam Taylor, Ishmail Wainright, Ignas Brazdeikis, Isiaha Mike y Andrés Feliz. También forma parte de su estructura de representados el técnico español Chus Mateo.

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Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

Con presencia en más de 43 países, Gersh Basketball busca ampliar oportunidades para sus clientes en todos los grandes escenarios del baloncesto. Guillermo Bermejo, director global de Gersh Basketball, subrayó que el cambio de imagen refleja el crecimiento y la ambición de la agencia, que mantiene su compromiso con los jugadores y gana una plataforma internacional más sólida para representarlos al máximo nivel.