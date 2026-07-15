Baloncesto
Yordan Minchev llega al Kids & Us Manresa para reforzar el juego interior de Diego Ocampo
El ala-pívot búlgaro ha firmado con los del Bages para las dos próximas temporadas
EFE
El Kids&Us Manresa ha fichado al ala-pívot búlgaro Yordan Minchev para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, ha anunciado el club.
El jugador, de 27 años y 2,05 metros de altura, llega procedente del Niners Chemnitz alemán, con el que la pasada campaña promedió 9,1 puntos, 5,8 rebotes y 1,7 asistencias entre la Bundesliga (BBL) y la Eurocopa.
Minchev puede desempeñarse tanto en la posición de ala-pívot como, de forma puntual, en la de pívot gracias a su versatilidad, capacidad reboteadora y solidez defensiva, cualidades que pondrá al servicio del técnico Diego Ocampo en una temporada en la que el conjunto manresano volverá a competir en la Eurocopa.
El internacional búlgaro se convierte en el octavo refuerzo del Manresa para el próximo curso, tras las incorporaciones de Nick Ongenda, Rodrigo Seoane, Eric Vila, Lukasz Kolenda, Chibuzo Agbo, Pablo Tamba y Lucas Beaufort.
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