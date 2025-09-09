Yoanki Mencía: «Vine al Leyma porque quiero volver a tener protagonismo y confianza en mi mismo»

Yoanki Mencía fue el primer fichaje estival de un Leyma Coruña renovado de pies a cabeza. El alapívot cubano se forjó en el frío de la Patagonia argentina con la ambición de convertirse en profesional. Después de dos temporadas en ACB con el Zaragoza, quiere ofrecer su mejor baloncesto a la afición naranja y, también, a sí mismo.

Lleva un mes en el Leyma y ya ha podido pasar por encima de algunos rivales en pretemporada. ¿Cómo se siente?

Muy bien. En las primeras tomas de contacto con el equipo en partidos. La Copa Galicia tuvo partidos muy intensos, pero supimos competir. Aún tenemos muchas cosas que mejorar, estamos en la cuarta semana de pretemporada. Esto es largo y tenemos mucho por trabajar. Ahora que estamos el equipo completo, espero que tengamos varios días para trabajar, con partidos por el medio.

Faltaba Caio Pacheco, que ya está aquí. ¿Coincidió con él en Argentina?

Sí, coincidimos en la liga de desarrollo allá. Él estaba en Bahía y yo en Comodoro Rivadavia. Luego, también nos enfrentamos con el primer equipo en la liga nacional.

¿Cómo fueron sus inicios?

Cuando estaba con mi familia en Cuba, antes jugaba al béisbol. A mi padre le gustaba mucho. Un día empecé a jugar al básquet y por ahí seguí. Jugaba en la calle con mis amigos del barrio. Luego, en 2017, surgió la oportunidad de ir a Argentina. Así, pude salir de Cuba y empezar a desarrollarme como profesional.

Debió ser un cambio muy drástico.

Es todo distinto. Fue un cambio radical. El clima fue lo que más costó, pasé del Caribe a una ciudad de frío y viento durante todo el año. También era la primera vez que salía de casa y estaba solo. Eso me hizo ponerme un objetivo, que era jugar como profesional. Me dieron la oportunidad y tenía que desarrollarme. Siempre he sido un tipo trabajador. El entrenador, Martín Villagrán, el resto de técnicos y el club me ayudaron mucho.

Su entrenador en Comodoro Rivadavia dijo que llegó un niño y se marchó un hombre fuerte, como un armario. ¿Cómo encaró ese desarrollo físico?

Llegué con 19 años y flaco (se ríe). Me faltaban un montón de cosas. Ahora en A Coruña quiero seguir con hambre y volver al nivel competitivo que tenía allí.

Cierra dos años en Zaragoza y baja a Primera FEB con el Leyma. ¿Lo ve como un paso atrás o como uno a un lado?

No lo veo como un paso atrás. Quiero volver a buscar ni nivel con otro rol. En Zaragoza tenía un papel y aquí voy a tener que asumir muchas más responsabilidades. Me toca tomar más decisiones. Vine al Leyma porque quiero volver a tener protagonismo y confianza en mí mismo.

¿Habló con Carles Marco antes de fichar por el Leyma?

Cuando hablé con él antes de venir, quería saber la idea de juego que me planteaba. Lo que él quiere hacer me ayuda a mi forma de jugar. Mis características son de un juego rápido, salir al contraataque y rebotear. Él me ha dado la posibilidad de ser yo mismo en la cancha y tener un papel protagonista en el proyecto.

Ante el Breogán no bajaron los brazos en ningún momento. ¿Siente que el equipo ha nacido con el gen competitivo?

Creo que lo hemos tenido en los tres partidos. Es pretemporada y uno siempre va tanteando cómo surgen las cosas. En todos los amistosos nos han faltado uno o dos jugadores, pero ya se vieron las ganas y el hambre que tenemos. Salimos y no nos damos por derrotados. Aunque es muy pronto, podemos mantenerlo todo el año.

Se le nota contento por el cariño de la ciudad y de la afición.

Me encanta la energía que tiene una afición tan linda como la del Leyma. Para nosotros, tienen que ser el sexto jugador.

¿Por qué escogió el dorsal 2?

Fue mi primer número en Argentina. Conseguí muchas cosas con él. En Zaragoza no lo pude tener. Al venir aquí lo pedí y no me dijeron nada.

Yoanki Mencía el 2 y el Leyma, que acabe en el número uno.

Mejor todavía (se ríe).