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Baloncesto

Yannis Morin, nuevo refuerzo del ASISA Joventut hasta final de temporada

El pívot francés llega procedente de la liga japonesa, donde ha promediado 14,6 puntos y 7,4 rebotes por encuentro

Yannis Morin, nuevo refuerzo para el ASISA Joventut

Yannis Morin, nuevo refuerzo para el ASISA Joventut / X

EFE

Badalona

El pívot francés Yannis Morin, procedente del Tomaya Grouses japonés, jugará en el ASISA Joventut hasta final de la presente temporada, según ha anunciado este martes el club catalán.

Morin (32 años y 2,08 metros) llega a Badalona para reforzar la pintura tras conocerse el pasado 13 de mayo que el croata Ante Tomic se perderá lo que queda de curso por una lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha.

El nuevo jugador verdinegro, que firma hasta el 30 de junio de 2026, viene de despuntar en la liga japonesa, donde ha promediado 14,6 puntos, 7,4 rebotes y 16,5 créditos de valoración.

Antes de su experiencia en el baloncesto nipón, Morin, cuyos primeros pasos en el baloncesto profesional los dio en el Cholet Basket francés, pasó por diferentes clubes de su país, a lo que se sumó la experiencia que tuvo en el Oklahoma City Blue (2017-18), equipo de la NBA G League, vinculado a los Oklahoma City Thunder de la NBA.

Además, también tiene experiencia en la Liga Endesa, donde ha disputado 14 partidos, todo ellos en eliminatorias por el título con el UCAM Murcia (2023-24) y La Laguna Tenerife (2024-25).

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El jugador, nacido en Martinica, podía debutar este mismo miércoles ante el Tenerife, siempre y cuando reciba el 'transfer' de su fichaje por parte del equipo japonés.

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