Yannick Kraag ficha por el Dubai Basketball, pero seguirá cedido en el Asisa Joventut

El futuro de Yannick Kraag ya está decidido. El alero neerlandés ha dejado de pertenecer al Asisa Joventut después de ejecutar su cláusula de rescisión para comprometerse con el Dubai Basketball, aunque continuará vistiendo la camiseta verdinegra durante la temporada 2026-27 gracias al acuerdo alcanzado entre las tres partes para que juegue cedido en Badalona.

La operación permite al conjunto emiratí asegurarse a una de las jóvenes promesas con mayor proyección del baloncesto europeo, mientras que la Penya mantiene a uno de sus jugadores importantes para afrontar el nuevo curso. Según explicó la Penya en un comunicado, la voluntad del propio Kraag ha sido decisiva para cerrar el acuerdo, ya que el jugador consideraba que Badalona seguía siendo el mejor escenario para continuar con su crecimiento.

Yannick Kraag, en un partido con el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Importante trayectoria en la Liga Endesa

Formado en la prestigiosa cantera verdinegra desde su llegada en 2019, Kraag ha ido quemando etapas hasta consolidarse en el primer equipo. Debutó en la Liga Endesa durante la temporada 2020-21 con apenas 18 años y, desde entonces, ha acumulado 142 encuentros en la máxima categoría del baloncesto español.

El curso pasado dio un paso adelante en su rendimiento. En la ACB disputó 40 partidos con una media de 21 minutos por encuentro, mientras que en la Basketball Champions League firmó 7,6 puntos, 5,5 rebotes, un 38% de acierto desde la línea de tres y 11,8 créditos de valoración en 15 partidos. A ello se suma una importante experiencia continental, con 50 apariciones en la EuroCup repartidas a lo largo de cuatro temporadas.

Kraag, un fichaje de futuro para el Dubai Basket / ACB Photo - David Grau

Un fichaje pensando en el medio y largo plazo

Desde Dubai Basketball destacan que Kraag encaja perfectamente en el perfil de jugador moderno que buscan para su proyecto. Se trata de un alero atlético, explosivo y versátil, capaz de aportar tanto en transición como desde el perímetro, además de sobresalir por su intensidad defensiva y su capacidad para defender varias posiciones.

El club emiratí considera su incorporación una apuesta estratégica de futuro. La idea pasa por que el internacional neerlandés complete una temporada más de formación y consolidación en el Asisa Joventut antes de incorporarse definitivamente a la disciplina de Dubai de cara al curso 2027-28.

Kraag seguirá cedido en la Penya / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Por su parte, el cuadro verdinegro se mostró satisfecho por haber podido retener al jugador durante un año más y agradeció la predisposición de todas las partes para cerrar una operación que permite mantener a Kraag en la plantilla. El alero seguirá siendo una pieza importante dentro del proyecto verdinegro con el objetivo de ayudar al equipo a competir por sus objetivos durante la temporada.