Yabusele, sufriendo en la NBA: "Está siendo una situación difícil"

Guerschon Yabusele no pasa por su mejor momento en la NBA. El ala-pívot francés abandonó el Real Madrid en agosto de 2024, tras deslumbrar en los Juegos Olímpicos con Francia. Dichas actuaciones le valieron para conseguir un contrato de los Philadelphia 76ers, que decidieron apostar por el galo.

Y lo cierto es que durante el primer año no le fueron mal las cosas: 11 puntos por partido y jugando más de 27 minutos por encuentro. Este pasado verano, tras finalizar su vinculación con los Sixers, se convirtió en agente libre. Y ahí aparecieron en escena los New York Knicks, que le ofrecieron un contrato de dos temporadas.

Yabusele, en una imagen de la temporada pasada con los 76ers / AP

Sin embargo, tras su buen desempeño en el primer curso, Yabusele ha perdido mucho protagonismo en la presente temporada. Sus promedios han bajado hasta los diez minutos y 3,2 puntos por partido: “No quiero mentir, es muy difícil. Ante todo, soy un competidor. Intento estar listo cuando me llaman”, afirmó el francés.

A pesar del momento complicado que vive actualmente, Yabusele no pierde la esperanza y se mantiene positivo, centrado en estar listo y aprovechar los minutos que tenga: “Intento controlar mi impacto en la cancha, sin importar el tiempo que tenga. La comunicación es diferente aquí, más individualista que en Europa. Pero intento no darle demasiadas vueltas y mantener una actitud positiva cada día”.

A principios de este mes de diciembre, protagonizó su mejor actuación en lo que va de temporada, anotando 11 puntos en tan solo nueve minutos en la plácida victoria de su equipo ante los Jazz (146-112). Precisamente, la madrugada del martes al miércoles (2:30 hora peninsular española), los Knicks de Yabusele jugarán la final de la NBA Cup contra los San Antonio Spurs.