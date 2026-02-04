Yabusele confirma los rumores sobre su futuro y no descarta ninguna opción: "Ya veremos qué pasa"

El futuro de Guerschon Yabusele es tan incierto como inminente. Varias informaciones de esta misma semana apuntan a que el ala-pívot francés podría volver al viejo continente, a la espera que se resuelva su situación contractual con los Knicks. El mercado NBA cierra este jueves 5 de febrero a las 21 (hora española), por lo que el desenlace podría conocerse en breves.

Según los rumores que circulan, el Hapoel Tel Aviv y el Panathinaikos serían los principales candidatos a hacerse con los servicios del francés, que supondría un refuerzo muy importante a mitad de temporada. El 'deadline' para inscribir jugadores en la Euroliga es hasta el 25 de febrero. Yabusele fue preguntado recientemente sobre la situación, y el jugador aseguró que no tiene nada firmado con nadie, pero a la vez reconoció que ha habido llamadas con algunos clubes.

"No estoy cerrando ninguna puerta. No sé qué va a pasar mañana. Así que, por ahora, puedo decirte que no se ha discutido ni firmado nada ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, soy jugador de los Knicks. No hay nada que objetar al respecto. Ha habido equipos que me llamaron, así que sí, creo que la noticia se basaba simplemente en que ellos decían que me querían y entonces todo el mundo pensó que ya había firmado algo. No, nada de eso. Pero hay algunos equipos que, según hemos oído, se están preparando para ficharme si vuelvo por ese camino. Ya veremos qué pasa", comentó a Stefan Bondy, de The New York Post.

Guerschon Yabusele estuvo tres temporadas en el Real Madrid, entre 2021 y 2024 / EFE

En caso de volver a la Euroliga esta misma temporada, se truncaría la opción de regresar al Real Madrid, a pesar de las recientes declaraciones del galo, en las que aseguró que volver a la capital española sería su primera opción en caso de dejar la NBA. Ahora mismo se antoja impensable que el club blanco pueda incorporar a un jugador de la talla de Yabusele, teniendo en cuenta la situación de su plantilla.