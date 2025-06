Xevi Pujol se despide del BAXI Manresa: "Hace un mes pensaba que estaría aquí mucho más tiempo"

Noticia devastadora para el BAXI Manresa a las puertas del verano. Pese a renovar hasta 2028 hace menos de un mes, el arquitecto del proyecto manresano, Xevi Pujol, se ha despedido de la entidad del Bages para incorporarse al Baskonia hasta 2028. En una comparecencia con muchas emociones junto al presidente Josep Maria Herms, el director deportivo ha explicado que "no es una decisión fácil" y ha reconocido que "hace un mes pensaba que estaría aquí mucho más tiempo".

Con las emociones a flor de piel, Pujol ha dicho que ha tomado la decisión desde "el convencimiento máximo" por una serie de motivos "puramente deportivos". "Lo que me han explicado me ha encajado mucho y creo que me puede ayudar a seguir aprendiendo muchas cosas y seguir creciendo", ha expresado el manresano de 35 años, que ha admitido que "los timings han sido caprichosos". Asimismo, ha asegurado que ha sido "la primera oferta" que ha recibido del Baskonia.

Una decisión muy meditada

El hasta ahora DD del Manresa ha contado que "han sido días muy intensos con muchas cosas en la cabeza" y que el factor casa ha sido un hándicap en contra a la hora de tomar la decisión: "Le he dado muchas vueltas al hecho de haberme educado, formado y crecido en mi casa". Su compromiso con la entidad catalana ha sido intachable y lo ha reafirmado. "Siempre he priorizado el club por encima de cualquier cosa. Esto me ha hecho ganar muchas cosas, pero también perder muchas otras", ha relatado Pujol.

También se ha mostrado "muy contento" de haver podido formar parte del club catalán. "Siempre podréis contar conmigo para lo que sea y espero poder volver algún día", ha expresado muy emocionado Xevi Pujol. Asimismo, ha querido poner en valor su trabajo: "Las páginas en blanco que he ido escribiendo en la historia del club siempre ha sido con buena intención". Por último, ha hecho una mención especial a dos personas importantes para él en su trayectoria profesional: Jaume Ponsarnau y Josep Sáez. El primero, actual entrenador de Surne Bilbao Basket y primer entrenador manresano entre 2006 y 2013, apostó por él en el 2011 para que entrara en el club; el segundo, expresidente del Bàsquet Manresa, es quien confió en él para que empezara como director deportivo en el 2020.

El futuro del club

Pese a su salida, Xevi Pujol ha querido transmitir tranquilidad respecto al futuro del club. "La gente puede estar tranquila; el club se sigue moviendo y hay que tener paciencia porque ahora necesitan tiempo para tomar la mejor decisión posible", ha dicho el arquitecto deportivo, que sobre su faceta ha recalcado que "las intenciones estan escritas" y que "estaría tranquilo" con la información que tiene.

Xevi Pujol, en la grada del Nou Congost / BAXI Manresa

Sobre el club en general, ha destacado la identidad que tiene: "La identidad es muy difícil de conseguir y aquí la hay. Considero que es una suerte haber pasado por aquí, haberla compartido y ojalá siga creciendo. Respecto a ello, el presidente Josep Maria Herms ha manifestado que "la identidad es básica" y que se está trabajando para "seguir en esta línea".

Acerca de la decisión de Pujol, Herms se ha mostrado "apenado" y le ha deseado "toda la suerte del mundo". Por último, ha sido preguntado por la competición europea que disputará el BAXI Manresa la próxima temporada y ha asegurado que "el club apuesta por Europa y está trabajando en la opción de la Eurocup".