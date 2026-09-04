Xavi Pascual vuelve a pescar en España: se lleva una promesa de Zaragoza

Dubai Basketball sigue creando una plantilla de ensueño, tanto en su primer equipo como en las categorías inferiores. Y es que son conscientes de que gozar de los mayores talentos juveniles es un privilegio que le hará crecer como franquicia. El conjunto emiratí se lleva de este modo a Soumalia Keita, uno de los jugadores más destacados del baloncesto formativo español.

De este modo, Casademont Zaragoza se queda sin un interior con el que contaban como una pieza fundamental para la cantera. El equipo de Xavi Pascual ha ejecutado su cláusula de rescisión para incorporarlo a las categorías inferiores. Como es evidente, todavía no tendrá protagonismo en la Euroliga, pero confían en que sea una pieza importante en el futuro.

Xavi Pascual, entrenador del Dubai Basket / Dubai Basketball

El pívot de Mali, de 15 años, ya es todo un gigante en la zona, con una altura de 2,12 metros que inevitablemente irá aumentando. Se formó en la Pablo Laso Academy y llegó a Zaragoza el año pasado, ayudando al equipo a quedar cuarto clasificado en la Liga U, siendo uno de los principales equipos capaces de romper con la dinastía formada por el Real Madrid y el Barça.

Su buen nivel le hizo alternar minutos con el junior en la Liga U y también con el cadete A, donde fue MVP del Campeonato de España. Sin duda, se trata de uno de los jugadores con más talento de su generación y tanto Dubái como Xavi Pascual tenían puesto el ojo en él. No es el primer movimiento que hace el conjunto de los Emiratos para reforzar el talento joven.

Kraag seguirá cedido en la Penya / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Hace apenas unas semanas, también se confirmó el fichaje de Yannick Kraag, aunque el neerlandés seguirá jugando en ASISA Joventut la próxima temporada en calidad de cedido. En este caso, el conjunto catalán podrá disfrutar de su talento en el primer equipo, algo de lo que Zaragoza no puede presumir. En el Barça, se han visto varios casos así con la NCAA.

Un problema del que ya habló Pascual

Precisamente, Xavi Pascual fue uno de los entrenadores que habló abiertamente sobre la fuga de talento en España. ""Los jugadores con 16 años ya pueden saltar e irse. Eso lo hace todo todavía más complicado. Hace que toda la estructura del baloncesto europeo sea complicada con este tema. Lo que sí tenemos que hacer, seguro, es que cuando se vayan al menos lo hagan contentos del tiempo que han estado aquí. Y si algún día tienen que volver, que tengan ganas de hacerlo. Eso seguro que lo tenemos que hacer bien", explicaba, haciendo referencia al poder de Estados Unidos.

El proyecto de Dubai Basketball tiene como objetivo alcanzar los playoffs de la Euroliga, aunque cuenta con una plantilla con potencial de Final Four. Los fichajes de Tornike Shengelia, Elie Okobo, Mamadi Diakité o Jaron Blossomgame permitirán elevar el nivel de una plantilla que no realizó un mal papel en su primer año en Europa. Por detrás, también vienen jugadores muy buenos como Keita.