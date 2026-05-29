BALONCESTO
Xavi Pascual: "Es un triunfo vital para postularnos a ser cabezas de serie"
Xavi Pascual valoró positivamente la victoria ante el MoraBanc Andorra y felicitó al club del Principado por su permanencia en la ACB
EFE
Xavi Pascual, entrenador del Barça, destacó el valor de la victoria de su equipo en la prórroga contra el MoraBanc, que se jugaba la permanencia en la Liga ACB.
"Un triunfo vital para nosotros para postularnos para ser cabezas de serie en el 'play-off' ganando al Valencia" el próximo domingo el duelo aplazado de la jornada 33, subrayó.
El técnico de Gavà empezó la rueda de prensa felicitando al equipo del Principado: "Felicito al MoraBanc Andorra por seguir una temporada más en la Liga ACB. Estamos muy contentos de que haya sido así porque es un club que se merece estar aquí".
"Ha sido un partido muy complicado y hemos tenido un inicio bastante bueno, pero con cuatro pérdidas consecutivas hemos hecho que Andorra entrará en el partido. Después, el acierto en los momentos decisivos fue importante para ganar", sentenció Xavi Pascual.
- ¡Primera oferta del Barça al Atlético de Madrid por Julián Álvarez!
- El Barça avanza por Bernardo Silva
- Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro
- La carambola con Abde que podría abaratarle el precio de Gordon al Barça
- Roony Bardghji opta por una salida del Barça
- Alexia Putellas (32 años): 'Cada día desayuno un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable. Como catalana, es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada”
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- Pep Guardiola confiesa su deseo de ser seleccionador: tiene una preferencia