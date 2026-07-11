Xavi Pascual podría perder a Alpha Diallo antes de llegar a Dubai

Alpha Diallo, ex jugador del AS Monaco durante los últimos cinco años, y que tiene un acuerdo con Dubai Basketball para la temporada 2026/27 tras escaparse su fichaje por el Barça, podría ni tan siquiera llegar a jugar en el nuevo equipo de Xavi Pascual.

Según informaba Donatas Urbonas de ‘BasketNews’, su nuevo contrato con Dubai incluye una cláusula de rescisión en la NBA hasta el 15 de julio. Urbonas afirma que el alero de 2,01 m está despertando un gran interés en los Nuggets antes de esa fecha límite.

Diallo fue seleccionado dos veces para el segundo equipo All-Big East antes de no ser drafteado en 2020 y desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores defensores de Europa. De hecho, este jugador de 29 años ganó el premio al Mejor Defensor de la Euroliga esta temporada, tras quedar tercero en la votación del año anterior. Este premio lo otorgan los entrenadores principales de la Euroliga.

Un jugador fiable

En 42 partidos de la Euroliga con el AS Monaco en la temporada 2025/26, Diallo promedió 11,9 puntos, 4,4 rebotes, 1,4 asistencias y 1,4 robos en 27,9 minutos por encuentro. Sus 57 robos totales lo colocaron en primer lugar de la liga, y también lideró la tabla de aleros en puntos permitidos por posesión (0,844).

Diallo ganó los campeonatos nacionales con el Monaco en la primera división francesa (LNB Élite) en 2023, 2024 y 2026, y contribuyó a que el equipo alcanzara la fase final de la Euroliga en 2025.

Actualmente, los Nuggets solo cuentan con ocho jugadores con contratos estándar, aunque, según se informa, han llegado a acuerdos por salario mínimo con Tyus Jones y Marvin Bagley III, y continúan negociando con los agentes libres restringidos Peyton Watson y Spencer Jones.

Existe cierta superposición de posiciones entre Watson, Jones y Diallo, por lo que no está claro si el posible interés de Denver en Diallo dependería de lo que suceda con esos agentes libres restringidos. Dada su situación salarial, es posible que los Nuggets no estén en condiciones de ofrecerle a Diallo un contrato superior al salario mínimo, ya que usar cualquier parte de su excepción de nivel medio los limitaría al segundo umbral impositivo.