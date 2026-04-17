Xavi Pascual, ya con la mira puesta en el Estrella Roja: "Nos espera un rival muy complicado"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró muy satisfecho por el encuentro que jugaron sus hombres ante el FC Bayern, en una victoria clara que les permite mirar con optimismo el duelo del martes, ante el Estrella Roja, también en el Palau.

"Agradecer a nuestros aficionados por su apoyo, felicitar al equipo porque jugamos un partido muy completo, lo preparamos bien y lo ejecutamos bien.. Hemos conseguido la novena posición que quizá es la que merecimos", dijo Pascual.

Sobre el regreso de Satoransky, dijo que "Tomas es un jugador muy importante para nosotros, mantener el equilibrio ofensivo y defensivo...lo he echado mucho a faltar. Cuando lo perdimos en Kaunas, nos perdimos. Al final, pudimos competir en Mónaco pero no salió y de vuelta, hemos estado muy sólidos y contento de que haya podido volver", comentó el técnico.

Pascual, durante el encuentro ante el FC Bayern, siguiendo el juego desde la banda / VALENTI ENRICH

Ahora, el Estrella Roja

Ahora toca pensar en el Play-In ante el Estrella Roja. "Es una eliminatoria muy dura, un equipo completo, con mucho talento en todas las posiciones del juego, con capacidad del uno contra uno....aunque primero hemos de pensar en el Hiopos LLeida, en un partido en medio en un encuentro complicado de jugar y que estemos preparados para el martes", comentó.

"Es muy importante jugar en casa y siempre nos ayuda. Sabemos que nos mediremos ante un equipo muy físico y tendremos que igualarla. Las dos veces lo hemos conseguido, pero nos espera un partido muy duro y difícil"".

El equipo celebró la victoria ante el Bayern y el pase al Play-In / VALENTI ENRICH

Pascual también tuvo palabras para Fall. "Es un jugador muy específico y cuando el rival encaja nos ayuda mucho como esta noche. El siempre está preparado, aunque a veces no encaja con los rivales. Hoy ha estado sensacional, y creo que ha marcado la diferencia", dijo el técnico de Gavà.

Mucho desgaste

Sin tregua, Pascual habló del estado físico del equipo. "A nivel fisico estamos bien, pero la capacidad atlética y la fuerza, es la que tenemos, otros equipos tienen más, así que hemos de competir en nuestras posibilidades, Ahora, el duelo de Lleida será complicado. Ojalá pudiéramos dar fiesta, pero no lo podemos hacer", dijo.

Pascual cree que "todos los equipos crecen cuando son sólidos en los despachos y en el campo. El club se ha ido moviendo sin estabilidad y hay que recuperarlo y tener continuidad con el entrenador, ayudaría mucho", dijo.

Sobre su relación con Pesic, dijo que "se va de Europa uno de los grandes, que ha hecho mucho por el basket europeo, con un estilo propio y ha marcado el basket que se juega en Europa. Ha sido un día especial y contentos por lo que nos ha dado a todos. Nos ha deseado suerte", finalizó Pascual