Xavi Pascual: "No hemos sabido competir de la mejor manera"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, afirmó este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Hiopos Lleida (90-80), que su equipo no ha sabido "competir de la mejor manera".

El técnico catalán reconoció que el hecho de haber jugado el pasado viernes y volver a hacerlo este martes en la Euroliga ha sido un factor que ha pesado en el marcador final: "Algunos jugadores tenían puesta la mente más allí (en el partido del martes) que aquí",dijo el técnico.

Además, remarcó la importancia de pasar página lo más rápidamente posible, pues los choques de la Liga Endesa y la Euroliga "tienen que ser completamente separados".

A pesar de ello, Pascual reconoció que los ilerdenses "han sido mejores, especialmente en la segunda parte". "Hemos combinado nuestro desacierto con muchísimas desconexiones defensivas. Nos ha faltado intensidad y ritmo. Nos ha faltado todo en defensa", concluyó.

"No hay que relajarse"

Por su parte, el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, valoró que "es muy importante haber conseguido diez victorias" para sus aspiraciones de mantener la categoría en la Liga Endesa. Sin embargo, el técnico afirmó que sus jugadores no se pueden "relajar". "Hay que tener equilibrio e ir día a día", recordó.

Gerard Encuentra agradeció el apoyo de Barris Nord para llevarse la victoria ante el Barça / HIOPOS

En primer lugar, el preparador ilerdense ha querido dedicar el triunfo a su asistente Albert Mateus, que este domingo causó baja por motivos de salud. Sobre el choque, Encuentra destacó que sus jugadores han repartido 27 asistencias (por 12 del Barça) y se han impuesto en el rebote, lo que les ha permitido hacer daño en las "transiciones". "No es lo normal ganar al Barça", remarcó.

El entrenador también destacó el papel del Barris Nord, con "un ambiente de lujo y una afición entregada". "El Barris ha sido fundamental. Es muy bonito lo que tenemos aquí", sintetizó