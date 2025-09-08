Xavi Pascual entra con fuerza en las apuestas para dirigir a la selección española

Tras cerrar su etapa como seleccionador nacional en el doloroso final en este Eurobasket, ya se está trabajando en el relevo de Sergio Scariolo, una decisión que parecía iba a ser inminente desde la FEB pero que se está alargando más de lo esperado y no hay tiempo que perder ya que el equipo nacional ya tiene que afrontar la ventana de noviembre de cara al Mundial.

Y es que la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, no se ha decidido a pesar de que los candidatos claros como Pablo Laso y Chus Mateo, están plenamente abiertos a coger las riendas de la selección desde hace días, cuando se desligaron del Madrid y Baskonia.

Aunque en las últimas fechas ha aparecido otro candidato con fuerza y que no aparecía en las primeras quinielas. Nos referimos al ex técnico del Barça y del Khimki ruso, Xavi Pascual, que tras dejas atrás su etapa en el conjunto ruso, se encuentra actualmente sin equipo, y podría ser la gran alternativa para dirigir a la selección española.

Prestigio y liderazgo

El técnico de Gavà cuenta con el prestigio y las tablas para tomar las riendas de España, aunque su idea era volver a la Euroliga con un equipo puntero y con el Barça en el horizonte. De momento no se ha dado las circunstancia y por tanto es un entrenador ‘libre’ para tomar el relevo de Scariolo.

El ex técnico del Zenit vería con buenos ojos ponerse al frente de la selección española / EFE

Desde la FEB, creen que el próximo inquilino del banquillo tiene que estar liberado de responsabilidad de cualquier equipo y por lo tanto Pascual encaja en ese perfil y parece que podría estar dispuesto a tomar esa nueva responsabilidad.

Pascual se ha convertido en la ‘tercera vía’ a los nombres de Chus Mateo y Pablo Laso, que han venido sonando con fuerza en las últimas semanas mientras se preparaba el Eurobasket. Ahora que España está fuera y con Scariolo tomando su nueva responsabilidad en el Madrid, es el momento que la Federación anuncie a su próximo entrenador y todo apunta a que será en esa terna de tres entrenadores.

A Laso y Chus Mateo les ha salido un fuerte competidor por el cargo de seleccionador nacional / sport

Navarro se descarta y Ponsarnau, otra opción

En la lista inicial también apareció el nombre de Ibon Navarro aunque fue él mismo el que se descartó para esa tarea aduciendo que está plenamente centrado en el trabajo con el Unicala. Incluso Jaume Ponsarnau, que dirigió a España B durante la preparación, es otro de los técnicos que podría entrar en la consideración.

Sea quién sea el elegido, la decisión está al caer porque no hay tiempo que perder para iniciar esta nueva etapa con nuevo entrenador y con jugadores con gran proyección a los que hay que seguir de cerca para que España vuelva a estar lo más arriba posible en los torneos internacionales.