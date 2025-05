Xavi Pascual se complica la vida con el Zenit en Rusia

Xavi Pascual pasó a la historia como uno de los mejores entrenadores del Barça de baloncesto con aquel sensacional equipo liderado por Juan Carlos Navarro y Pete Mickael que conquistó cuatro veces la Liga Endesa con la segunda y última Euroliga de la sección en 2010 como momento culminante.

El técnico de Gavà se ganó el respeto total del Palau y su posible regreso al banquillo azulgrana ha sonado de manera creciente a medida que pasaban los años desde su marcha en el verano de 2016. Acabó fichando por el Panathinaikos, fue destituido en diciembre de 2018 (2016-18) y 14 meses después se hizo cargo del Zenit de San Petersburgo en febrero de 2022.

El catalán tan solo participa en las competiciones rusas y en la Liga VTB que engloba también al Astana kazajo por la arbitraria suspensión por temas políticos que pesa sobre los clubs del país que preside Vladimir Putin en competiciones europeas. Discutible en su esencia o, al menos, en comparación con los equipos israelís. O todos o ninguno, ¿no?

El Zenit quedó fuera de la final de la Supercopa TVB que conquistó el CSKA Moscú de Andreas Pistolis y no pudo defender el título de la Copa de Rusia al no disputarla esta temporada (lo 'alzó el título el Uralmash de EkateriMburgo). Por lo tanto, su opción de no sumar una temporada en blanco se reduce a la Liga VTB.

La baja de Xavier Moon fue un 'palo' muy duro / ZENIT BC

Con el también exazulgrana Íñigo Zorzano en su cuerpo técnico, el Zenit incorporó en febrero al ruso Aleksei Shved (jugaba en China) para cubrir la importantísima baja para toda la temporada del estadounidense Xavier Moon. Tras superar en cuartos al Parma de Perm por la vía rápida, en 'semis' se mide a un hueso como el Lokomotiv Kuban.

El club de Krasnodar es sinónimo de malos recuerdos para el Barça. En la temporada 2015-16 y a las órdenes de Georgios Bartzokas, el equipo del sur de Rusia eliminó a los blaugranas de Xavi Pascual en el quinto partido de cuartos de final de la Euroliga. Fue un mal final a su exitosa etapa, ya que la final liguera también se escapó ante el Real Madrid (3-1).

Con los estadounidenses Dwayne Bacon, Okaro White y Alex Poythress (nacionalizado marfileño) como referentes, el Zenit se situó claramente por delante gracias a las victorias en el KSK Arena de San Petersburgo (106-79 y 85-80). Sin embargo, el 'Loko' no había dicho su última palabra.

Patrick Miller sentenció al Zenit en la prórroga / VTB LEAGUE

A las órdenes de otro sensacional técnico como Andrei Vedishchev y con los estadounidenses Antonius Cleveland y Patrick Miller como referentes, el Lokomotiv Kuban ganó el tercer partido (86-76) y este martes levantó un 58-67 en el último cuarto para forzar la prórroga (78-78) y reinar por 96-88 en un tiempo extra enorme de Miller con 14 puntos.

El Zenit no podrá fallar este viernes en San Petersburgo en el quinto partido en una serie al mejor de siete partidos. En la otra semifinal, el CSKA Moscú domina por 3-0 al UNICS Kazan de Velimir Perasovic y este miércoles podría sellar su pase a la final. Por cierto... ¿volverá a sonar Xavi Pascual para el Barça este verano?