Willy Hernangómez, al Unicaja: Contrato de mínimos para relanzar su carrera apagada en el Barça

Willy Hernangómez está dispuesto a empezar de nuevo. El pívot madrileño, que en las tres últimas temporadas no ha logrado consolidarse en el FC Barcelona, sin haberse ganado la confianza de ninguno de los tres entrenadores que tuvo, afrontará un nuevo reto en Unicaja aceptando un sacrificio económico de enorme magnitud con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a sentirse un jugador importante.

El internacional español percibirá alrededor unos 300.000 euros en el conjunto malagueño, una cantidad que representa aproximadamente una décima parte de los cerca de 2,5 millones de euros que cobraba en el Barça en un contrato multimillonario que ya queda en el olvido.

Una diferencia salarial que refleja hasta qué punto Hernangómez ha priorizado el aspecto deportivo sobre el económico. A sus 32 años, el campeón de Europa con la selección española busca reencontrarse con su mejor versión en uno de los proyectos más sólidos del baloncesto español y europeo.

Tres años lejos del protagonismo

La etapa de Willy en el Palau Blaugrana nunca terminó de despegar. Llegó en el verano de 2023 como uno de los grandes fichajes del mercado tras conquistar el MVP del EuroBasket 2022 y después de varias temporadas en la NBA. Sin embargo, ni con Roger Grimau ni posteriormente con Joan Peñarroya ni tampoco con Xavi Pascual, consiguió asentarse como una pieza imprescindible en la rotación azulgrana.

Las lesiones, la irregularidad y la fuerte competencia en la pintura limitaron considerablemente su impacto. En numerosos encuentros quedó relegado a un papel secundario, muy alejado del jugador dominante que había brillado tanto con la selección española como en etapas anteriores de su carrera.

Willy Hernangómez nunca estuvo a la altura del mega contrato que firmó con el Barça / L.O

Una situación que primero achacó a la mala relación con Grimau, y luego tampoco lograba la confianzade Joan Peñarroya y un Pascual que acabó desistiendo de sacar provecho del madrileño utilizando incluso por delante a un Youssoupha Fall, que le hizo sentir todavía más el ridículo.

Unicaja confía en que recupere el nivel

Para Unicaja, la incorporación supone una apuesta de enorme valor deportivo con un riesgo económico muy reducido tras la salida de Balcerowski al Barça. El conjunto de Txus Vidorreta incorpora a un jugador con experiencia NBA, campeón continental y con calidad contrastada, convencido de que puede recuperar su mejor nivel en un entorno donde volverá a tener confianza y minutos.

El club malagueño continúa reforzando una plantilla que en las últimas temporadas se ha consolidado como una de las grandes referencias del baloncesto español gracias a un bloque sólido, un estilo reconocible y una gestión deportiva muy eficiente.

Una apuesta por volver a disfrutar

Más allá del impacto económico, el movimiento envía un mensaje claro. Willy Hernangómez ha decidido renunciar a una parte muy importante de sus ingresos que hubieran sido mucho más altos en equipos como el PAOK, que también lo pretendía, para volver a sentirse importante sobre la pista.

Willy Hernangómez y Olek Balcerowski intercambian equipos la próxima temporada / ACB Photo - Pol Puertas

Después de tres temporadas complicadas en Barcelona, el pívot inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar sensaciones, reencontrarse con su mejor baloncesto y volver a llamar a la puerta de la selección española de cara a las próximas grandes citas internacionales que, cuenta, de momento, con la confianza de Chus Mateo.

En ocasiones, la mejor inversión para un jugador no está en el contrato más elevado, sino en encontrar el escenario adecuado para volver a demostrar su verdadero nivel. Ese parece ser el camino que ha elegido Willy Hernangómez en Málaga después de tres años en Barcelona dónde decreció como jugador pero con la chequera llena.