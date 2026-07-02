Willy Hernangómez, tras su salida del Barça: "Estoy contento por ser libre y por poder buscar un sitio donde pueda ser feliz"

El Barça anunció hace dos días la marcha de varios jugadores que acababan contrato con la entidad azulgrana. Uno de ellos era Willy Hernangómez.

El paso del pívot español por el conjunto blaugrana será recordado como uno de los grandes fracasos de la sección. Las altas expectativas generadas por el regreso del mayor de los Hernangómez a la Liga Endesa, tras su paso por la NBA, no se han cumplido ni de lejos en Can Barça.

Su papel irregular en el equipo ha convertido el fichaje de Willy en uno de los peores de los últimos años, teniendo en cuenta su coste, su salario y el rendimiento ofrecido.

Willy Hernangómez, feliz en la selección / X / BALONCESTO ESPAÑA

Liberad a Willy

En este escenario, parece que Willy Hernangómez también se ha quitado un peso de encima. No ha sido una etapa fácil para él. En una entrevista en Marca, el pívot ha explicado que, tras poner punto final a su etapa en el Barcelona, se siente mejor: “Estoy contento por ser libre y por poder buscar un sitio donde pueda ser feliz jugando al baloncesto. Han sido momentos y años muy difíciles para mí. Y ahora, en la selección, estoy siendo muy feliz. Ojalá fuera un club”, comentó el mayor de los Hernangómez.

En la entrevista, Willy también dio las claves de por qué no pudo ser feliz en Barcelona: “No ha salido como nos hubiese gustado ni a ellos ni a mí. Por mi parte, he luchado y lo he dado todo por el Barça. Creo que no me he perdido ningún partido ni ningún entrenamiento. He jugado con dolores, he intentado estar siempre preparado... No sé por qué habrá sido”.

Hernangómez tampoco dudó en agradecer al Barça la oportunidad que le brindó para volver a la ACB y vivir en una ciudad que, según el propio Willy, le ha encantado.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

Su próximo paso

El próximo destino de Willy Hernangómez parece apuntar al Kosner Baskonia. El equipo vitoriano resulta atractivo para el pívot por tratarse de un club competitivo, con aspiraciones a pelear por títulos cada temporada y que, además, disputa la Euroliga.

En este escenario, el Barça podría aprovechar el fichaje de Willy por Baskonia como moneda de cambio para traer a Barcelona a Xevi Pujol y a Paolo Galbiati, quien apunta a convertirse en el próximo entrenador azulgrana.

La realidad es que el Barcelona conserva los derechos del jugador, a pesar de que su contrato ya ha finalizado. La negociación con Baskonia pasa por lograr que ninguna de las dos partes obtenga un beneficio económico directo del intercambio de piezas. De esta forma, ambas operaciones podrían realizarse en doble dirección y en interés de los dos clubes, sin que haya compensaciones económicas de por medio.

Willy Hernangómez, en un partido ante Kosner Baskonia / Dani Barbeito

Sobre su posible fichaje por el equipo vitoriano, el propio Willy se pronunció en una entrevista en Marca:“¿Baskonia? Será que me quieren ahí. No sé. Ahora estamos esperando cómo va el mercado con este cambio de entrenadores que está habiendo, que hay mucho baile... Yo estoy tranquilo”.

Tres temporadas después, Willy Hernangómez vestirá una camiseta diferente a la del Barça. Su decepcionante etapa como azulgrana no ha dejado satisfecha a ninguna de las dos partes y ya se considera uno de los peores fichajes del club en los últimos tiempos.

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Ahora falta ver si, en el Kosner Baskonia, Willy podrá volver a brillar y recuperar el nivel que le permitió hacerse un hueco en la NBA.