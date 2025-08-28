Baloncesto
Willy Hernangómez: "Hemos cometido muchos errores"
El pívot reconoció que España jugó un mal encuentro ante Georgia, aunque “solo nos toca seguir trabajando y mirar hacia adelante”
Uno de los jugadores referencia de España, Willy Hernangómez, reconoció que el equipo no había estado bien en el estreno del Eurobasket ante Georgia, sumando una derrota inesperada y a la vez muy abultada, aunque solo pueden mirar adelante y mejorar de cara a lo que queda de torneo.
"No es el partido que queríamos”, reconocía Willy al finalizat. “Hemos cometido muchos errores, pero ahora hay que recomponerse y mirar hacia adelante”, dijo el jugador del Barça, que acabó con ocho puntos y terminó apagado como el resto del equipo tras una buena primera mitad.
“Hemos sufrido en el partido cometiendo algunos lapsus de concentración, y en general ha sido un partido bastante malo pero hay que seguir”,comento el pívot madrileño, que no quiso incidir en ningún aspecto concreto del juego, y solo con ganas de volver a jugar y olvidarse de este primer revés.
El pívot cree que se verá a otra España en el siguiente encuentro ante Bosnia, este sábado. “Lo que tenemos es mucho margen de mejora. Hay que trabajar muy duro y dar la cara, el equipo es consciente de lo que tenemos pode delante despué de esta derrota y hay que ganar el siguiente”, finalizó Willy.
