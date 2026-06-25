Willy Hernangómez sí que cuenta para Chus Mateo

A pesar de la mala temporada que ha realizado Willy Hernangómez con el Barça, el seleccionador, Chus Mateo, ha decidido contar con el pìvot madrileño de cara a la Ventana de selecciones de principios de julio, en la que también estarán tres jugadores más de Euroliga, como los azulgrana Joel Parra y Darío Brizuela, además del reciente campeón de Liga, Jaime Pradilla.

Chus Mateo ha dado a conocer en la sede de Endesa de Madrid, la lista de convocados para los dos últimos partidos de la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Catar. El Seleccionador Nacional ha convocado a un total de 14 jugadores para preparar los partidos ante Dinamarca (2 de julio en Madrid) y Georgia (5 de julio en Tiblisi).

La convocatoria se ha hecho pública este jueves 25 de junio. Durante el acto de presentación, Chus Mateo ha contado con la ayuda de un grupo de colaboradores de Endesa y sus familiares, que se han encargado de asistir al Seleccionador Nacional a la hora de desvelar la lista de convocados.

Convocados el lunes, 29

El equipo iniciará la concentración el lunes 29 en Madrid para preparar el partido que #LaFamilia jugará ante Dinamarca en la madrileña Caja Mágica (jueves 2 de julio a la 19:00 horas).

Al día siguiente, la Selección viajará a Georgia para preparar el último partido de la Ventana, que se disputará en Tiblisi ante la selección georgiana (domino 5 de julio a las 17:30 horas). Ambos encuentros se podrán seguir en directo por Teledeporte y Movistar Plus Deportes.

Chus Mateo dio a conocer la lista para los dos próximos encuentros de la Selección / FEB

Willy Hernangómez será el capitán de la tercera lista de convocados efectuada por Chus Mateo. El jugador del Barça se estrena en una convocatoria de Chus Mateo, que esta vez ha podido convocar a jugadores que disputan la Euroliga o juegan en EEUU.

Además de Willy, más jugadores importantes para la Selección, como Darío Brizuela, Joel Parra, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry y Hugo González, se unen al grupo que ya ha sido protagonista en las dos primeras Ventanas ganando los cuatro partidos disputados. Este núcleo, formado por Alberto Díaz, Pierre Oriola, Santi Yusta, Oriol Paulí, Ferrán Bassas, Francis Alonso, Izan Almansa y Álvaro Cárdenas, seguirá siendo clave en el objetivo de lograr la clasificación para la cita mundialista.

Los 14 jugadores de Chus Mateo:

Izan Almansa (Real Madrid), 8 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán), 9 internacionalidades

Ferrán Bassas (Kids&Us Manresa), 13 internacionalidades

Darío Brizuela (Barça), 71 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 5 internacionalidad

Alberto Díaz (Unicaja Málaga), 53 internacionalidade

Hugo González (Boston Celtics), 2 internacionalidades

Willy Hernangómez (Barça), 115 internacionalidades

Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), 42 internacionalidades

Joel Parra (Barça), 54 internacionalidades

Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 17 internacionalidades

Jaime Pradilla (Valencia Basket), 49 internacionalidades

Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs), 13 internacionalidades

Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 29 internacionalidades