Willy: “Hemos dado otro paso adelante”

Willy Hernangómez volvió a dejar muestras de su clase en un encuentro ante Chipre donde no tuvo rival dentro de la pintura, y que España dominó de cabo a rabo para sumar la segunda victoria en el Eurobasket

“Hemos hecho dos partidos correctos, estamos empezando a ver al equipo que queremos ser y se trata de seguir progresando como grupo”, aseguró tras la victoria ante los chipriotar.

“El objetivo no está conseguido pero seguimos creciendo como equipo, teniendo más solidez y toca seguir creciendo en el campeonato”, aseguró el ala-pívot español.

El ala-pívot del Barça sigue creciendo con el equipo y ya es un jugador importante / FIBA

Crecer en confianza

“Hoy era un rival en el que teníamos que darlo todo, ellos han jugado bastante físico, nosotros trabajamos cosas para crecer la confianza, y sin duda, esta victoria tan amplia es un paso para adelante”, aseguró Willy.

Aldama, en una acción del encuentro ante Chipre, y que Scariolo se lo reservó en la segunda mitad / FIBA

Los triples están siendo importantes para España. “Que sigan entrando los triples. Hay que tirarlos liberados, y seguir confiando en nuestros tiradores y no tener miedo para anotarlos”, comentó.

“El mensaje que lanzamos es que tenemos que seguir trabajando y creyendo en nosotros mismos, cuando disfrutamos somos un equipo muy peligroso y los dos próximos partidos son una final para nosotros”, finalizó.