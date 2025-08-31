Baloncesto
Willy: “Hemos dado otro paso adelante”
El jugador azulgrana, el mejor de España del duelo ante Chipre, asegura que “cuando disfrutamos somos un equipo muy peligroso”
Willy Hernangómez volvió a dejar muestras de su clase en un encuentro ante Chipre donde no tuvo rival dentro de la pintura, y que España dominó de cabo a rabo para sumar la segunda victoria en el Eurobasket
“Hemos hecho dos partidos correctos, estamos empezando a ver al equipo que queremos ser y se trata de seguir progresando como grupo”, aseguró tras la victoria ante los chipriotar.
“El objetivo no está conseguido pero seguimos creciendo como equipo, teniendo más solidez y toca seguir creciendo en el campeonato”, aseguró el ala-pívot español.
Crecer en confianza
“Hoy era un rival en el que teníamos que darlo todo, ellos han jugado bastante físico, nosotros trabajamos cosas para crecer la confianza, y sin duda, esta victoria tan amplia es un paso para adelante”, aseguró Willy.
Los triples están siendo importantes para España. “Que sigan entrando los triples. Hay que tirarlos liberados, y seguir confiando en nuestros tiradores y no tener miedo para anotarlos”, comentó.
“El mensaje que lanzamos es que tenemos que seguir trabajando y creyendo en nosotros mismos, cuando disfrutamos somos un equipo muy peligroso y los dos próximos partidos son una final para nosotros”, finalizó.
