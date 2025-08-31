Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Willy: “Hemos dado otro paso adelante”

El jugador azulgrana, el mejor de España del duelo ante Chipre, asegura que “cuando disfrutamos somos un equipo muy peligroso”

Willy se mostró optimista con el futuro de España en el Eurobasket

Willy se mostró optimista con el futuro de España en el Eurobasket / FIBA

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Willy Hernangómez volvió a dejar muestras de su clase en un encuentro ante Chipre donde no tuvo rival dentro de la pintura, y que España dominó de cabo a rabo para sumar la segunda victoria en el Eurobasket

“Hemos hecho dos partidos correctos, estamos empezando a ver al equipo que queremos ser y se trata de seguir progresando como grupo”, aseguró tras la victoria ante los chipriotar.

“El objetivo no está conseguido pero seguimos creciendo como equipo, teniendo más solidez y toca seguir creciendo en el campeonato”, aseguró el ala-pívot español.

El ala-pívot del Barça sigue creciendo con el equipo y ya es un jugador importante

El ala-pívot del Barça sigue creciendo con el equipo y ya es un jugador importante / FIBA

Crecer en confianza

“Hoy era un rival en el que teníamos que darlo todo, ellos han jugado bastante físico, nosotros trabajamos cosas para crecer la confianza, y sin duda, esta victoria tan amplia es un paso para adelante”, aseguró Willy.

Aldama, en una acción del encuentro ante Chipre, y que Scariolo se lo reservó en la segunda mitad

Aldama, en una acción del encuentro ante Chipre, y que Scariolo se lo reservó en la segunda mitad / FIBA

Los triples están siendo importantes para España. “Que sigan entrando los triples. Hay que tirarlos liberados, y seguir confiando en nuestros tiradores y no tener miedo para anotarlos”, comentó.

“El mensaje que lanzamos es que tenemos que seguir trabajando y creyendo en nosotros mismos, cuando disfrutamos somos un equipo muy peligroso y los dos próximos partidos son una final para nosotros”, finalizó.

