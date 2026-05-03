BALONCESTO
Will Clyburn sufre un problema cardíaco como los vividos por Shengelia y Satoransky
El jugador ya está en tratamiento médico por unas arritmias y no podrá volver hasta que se le efectúen más pruebas las próximas semanas que descarten cualquier problema serio
El Barça de Xavi Pascual no gana para sustos con sus estrellas. Antes del encuentro disputado en el Palau Blaugrana, y que finalizó con la clara victoria del Barça ante el DreamLand Gran Canaria, conocíamos la baja médica de uno de los jugadores más importantes de la plantilla, el estadounidense Will Clyburn, que se unía a las de los 'tocados' Jan Vesely y Tomas Satoransky, además del joven Nikola Kusturica, lesionado en los minutos finales del Campeonato de España Júnior.
Aunque la noticia más preocupante era el comunicado blaugrana sobre el problema físico de Will Clyburn, en la que apuntaban que sufría "un problema de salud que ha podido ser revertido médicamente pero que necesita un tratamiento farmacológico y un seguimiento médico".
Sin poner nombre al problema sufrido por el jugador y por deseo del mismo jugador de no darlo a conocer, el club se ha reservado la información aunque todo apunta a que Clyburn habría sufrido algún tipo de arritmia que levantó las alarmas en los servicios médicos y decidieron monitorizar su situación lo antes posible.
Dos casos anteriores
Un problema similar que ya han vivido esta misma temporada el georgiano Tornike Shengelia, incluso antes de incorporarse a la disciplina del Barça, aunque finalmente pudo disputar el Campeonato de Selecciones, y má recientemente el base Tomas Satoransky, que en una situación parecida, el jugador acabó admitiendo lo que había sucedido pero sin información del club a voluntad del propoio jugador.
Pues ahora ha sucedido algo parecido con el ala-pívot que ya está siendo tratado e incluso estuvo junto a sus compañeros animando desde la banda con los otros lesionados, aunque por prescripción médica y a falta de más pruebas, no podrá ejercitarse con normalidad con el resto de compañeros, aunque seguramente realizará trabajo de mantenimiento físico aparte.
Unas anomalías cardíacas que los doctores siguen por protocolo con mucho detenimiento y no quieren poner en ningún riesgo al jugador hasta tener un estudio detallado de su corazón tal como se realizó en su momento con Shengelia y Satoransky, que finalmente recibieron luz 'verde' para volver a jugar con normalidad.
El tiempo determinado por el club para el regreso de Clyburn es de cuatro semanas, y si todas las pruebas realizadas salen correctamente, volverá a estar junto a sus compañeros en los play-offs, aunque sin duda se trata de una baja importante en este momento cuando el equipo lucha por estar lo más arriba posible en la clasificación de la Liga Endesa.
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