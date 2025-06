Will Clyburn, opción para sustituir a Jabari Parker

El mercado no da tiempo para relajarse. Hace 24 horas, el Barça anunciaba a Myles Cale -la primera incorporación de la temporada 2025/26-, pero anoche cayó la 'bomba' del día. Medios griegos informaron que Jabari Parker está cerca de abandonar el conjunto blaugrana para incorporarse al Partizan de Belgrado. Sin duda, un golpe duro para la sección, aunque no ha tardado en empezar a moverse para encontrar un sustituto. El primer nombre: Will Clyburn.

Will Clyburn es un jugador más que conocido para todo aficionado de la Euroliga. Hace un año, su nombre ya sobrevoló el Palau Blaugrana, pero finalmente fichó por la Virtus de Bolonia. Ahora, según la información del periodista Óscar Herreros, vuelve a emerger como una opción para sustituir a Jabari Parker. Asimismo, el propio Herreros cuenta que la incorporación del alero estadounidense permitiría que el club tuviera más flexibilidad en otras operaciones.

Un campeón de la Euroliga venido a menos

Clyburn se dio a conocer en Europa en la temporada 2016-17. Militaba en el Darussafaka turco que, junto a los Brad Wanamaker, Scottie Wilbekin y Adrien Moerman, dio la sorpresa y disputó el play-off de la Euroliga. Un buen año con promedios de 10.7 puntos y 5.3 rebotes que le dieron un gran contrato con el CSKA de Moscú. Estuvo 5 temporadas en el club ruso, con el que ganó la Euroliga en 2019 y fue MVP de dicha F4. Como muchos jugadores, abandonó la entidad moscovita debido al estallido del conflicto armado con Ucrania.

Will Clyburn / Euroleague

A posteriori, se incorporó al Anadolu Efes turco, en el que estuvo entre los años 2022 y 2024. Tras un primer año muy bueno, promediando 16.7 puntos y 5.7 rebotes, en el segundo bajo su nivel notablemente y la temporada de Efes fue realmente pobre (no disputaron el play-off). Esta temporada ha formado parte de la Virtus de Bolonia, donde ha coincidido con otro fichaje culé -Tornike Shengelia-, y con el que hace pocos días se ha proclamado campeón de la liga italiana. Sin embargo, sus 13.8 puntos y 4.7 rebotes por partido han sido insuficientes para el naufragio boloñés en Euroliga, donde finalizaron la liga regular en penúltima posición (17º). Su rendimiento ha bajado en los últimos años y su edad (35 años) generan algunas dudas, pero el talento está ahí.