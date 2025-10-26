'Wemby' arrolla a los Nets de Jordi Fernández en el día del homenaje a Popovich

El francés Victor Wembanyama prolongó este domingo su gran momento de forma y arrolló a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández con 31 puntos para darle a los San Antonio Spurs el tercer triunfo de tres en la NBA (118-107), en el día en el que los texanos homenajearon a su ya exentrenador Gregg Popovich.

En los prolegómenos del primer partido del año como locales, los Spurs colgaron al lado de las camisetas retiradas de leyendas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili un estandarte con el apodo de Popovich, 'Pop' y el número 1.390, como las victorias conseguidas por el histórico 'coach' en San Antonio.

Popovich, de 76 años, sufrió un derrame cerebral en 2024 y dejó el curso pasado el banquillo de los Spurs tras 29 años en el cargo y cinco anillos de campeón NBA. Ningún entrenador ha ganado más partidos que él en la NBA. Sus éxitos han sido honrados por la liga con la entrada en el Salón de la Fama.

Gregg Popovich dirigió a Victor Wembanyama en su primer año en la NBA / Eric Gay / AP

Tras años complicados, en los que la franquicia ha estado lejos de la elite de la NBA, este curso ha comenzado con ambiciones renovadas para los Spurs. Y con victorias. Los texanos arrancaron con triunfos contra los Dallas Mavericks y los New Orleans Pelicans a domicilio y el de este domingo fue el tercero de tres.

Wembanyama, imparable

Wembanyama, protagonista respectivamente con 40 y 29 puntos en las dos primeras victorias, selló un doble doble de 31 puntos y catorce rebotes ante los Nets. El pívot francés, que regresó a competir este curso tras perderse la segunda parte de la última temporada por una trombosis venosa en un hombro, demostró enorme motivación.

En el día de medios de la NBA, a finales de septiembre, aseguró que "nadie" había trabajado más que él en la pretemporada y que insistió mucho en entrenamientos "violentos". Su arranque de temporada fue inmejorable. Ante los Nets, también sumó cuatro asistencias, tres robos y seis tapones.

Wembanyama fue una fuerza imparable ante los Nets / Associated Press/LaPresse / LAP

Fue uno de los seis jugadores de los Spurs que acabaron con dobles dígitos contra los Nets. Dylan Harper, el número dos absoluto en el último draft, aportó 20 puntos saliendo del banquillo. Keldon Johnson, también empezando como suplente, firmó 19 puntos y siete rebotes.

Los Nets siguen sin poder ganar

Los Nets de Jordi Fernández siguen sin conocer la victoria en esta temporada, pero compitieron con compromiso. Estuvieron perdiendo por 26 puntos al comienzo del tercer cuarto, pero acabaron ese período a tan solo siete unidades de distancia.

Llegaron a tomar cinco puntos de ventaja al principio del cuarto período, pero los Spurs despertaron a tiempo y consiguieron rematar el encuentro. El líder anotador de los Nets, un equipo que sigue en fase de refundación en esta campaña, fue Cam Thomas, con 40 puntos, catorce de ellos en el tercer cuarto.

Brooklyn había perdido sus dos primeros partidos ante los Charlotte Hornets y los Cleveland Cavaliers. A los Nets les espera otro compromiso exigente, siempre en Texas, esta vez contra los Houston Rockets de su ex Kevin Durant.