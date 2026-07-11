NBA
Wembanyama renueva con los Spurs por 5 años y 252 millones
El pívot francés, primera elección del draft de 2023, firma por cinco temporadas y 252 millones de dólares, rebajando sus pretensiones iniciales para facilitar la construcción del equipo
EFE
Victor Wembanyama ha sellado su compromiso a largo plazo con los San Antonio Spurs tras alcanzar un acuerdo de renovación por cinco temporadas y 252 millones de dólares, según ha adelantado la cadena estadounidense ESPN. El pívot francés, que fue la primera elección absoluta en el draft de 2023, se convierte así en la piedra angular del proyecto texano, reservándose además una opción de jugador en la quinta campaña de su nuevo contrato.
Un sacrificio económico con la mente en el anillo
La gran sorpresa de la operación no ha sido la continuidad del internacional francés, sino las cifras definitivas del acuerdo. Wembanyama tenía acceso a un contrato máximo de hasta 303 millones de dólares, pero ha optado por rebajar sus pretensiones hasta los 252 millones. Con esta decisión, el jugador busca garantizar a su franquicia mayor libertad salarial a la hora de armar un equipo competitivo y capaz de luchar de verdad por el anillo en los próximos años.
La estrella que ha cambiado la historia de San Antonio
El impacto del galo en la liga es ya incuestionable tras haber liderado a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, donde cayeron por un global de 4-1 contra unos New York Knicks que terminaron conquistando su primer título en 53 años. La histórica temporada de San Antonio se cimentó sobre el extraordinario rendimiento individual de su estrella, ya que el francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última campaña a las órdenes de Gregg Popovich.
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