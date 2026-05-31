Wembanyama inicia su legado: los Spurs, a las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs triunfaron este sábado por 111-103 en el campo de los Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de las finales del Oeste y, tras destronar a los vigentes campeones, se citaron con los New York Knicks en las Finales de la NBA.

El francés Victor Wembanyama lideró con 22 puntos otra gran actuación grupal de los Spurs, que volverán a las Finales NBA por primera vez desde 2014, cuando se coronaron campeones tras doblegar a los Miami Heat.

Wembanyama, el número uno absoluto en el draft de 2023 y MVP de estas finales del Oeste, rompió a llorar al finalizar un partido de enorme intensidad, en el que los Spurs completaron una extraordinaria remontada en una serie que hace tres días les veía abajo 2-3. El francés firmó 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias en 41 minutos, pese a cometer cinco faltas, y fue uno de los siete jugadores de los Spurs con dobles dígitos en anotación.

Julian Champagnie aportó veinte puntos (6 triples), Stephon Castle metió 16 puntos, con seis rebotes y seis asistencias, De'Aaron Fox anotó quince, Dylan Harper contribuyó con doce y Keldon Johnson y Devin Vassell, con once cada uno.

Los Thunder entregaron el cetro de campeón pese a los 35 puntos y nueve asistencias de Shai Gilgeous Alexander, que acabó agotado tras casi 43 minutos en pista. Cason Wallace metió catorce de sus 17 puntos en el cuarto período y el banquillo de OKC sostuvo al equipo con doce puntos de Jared McCain y Alex Caruso y once puntos y diez rebotes de Jaylin Williams, pero los hombres de Mark Daigneault, sin Jalen Williams, echaron de menos a Chet Holmgren (4 puntos, 4 rebotes y solo 2 tiros intentados).

Homenaje a Popovich

Victor Wembanyama aseguró este sábado que tiene que "hablar rápido" con Gregg Popovich, al que definió como "el jefe" y que dirigió a su equipo durante 29 temporadas antes de dejar el cargo tras sufrir un derrame cerebral. "No sé, es el hombre con más experiencia como entrenador, y vivió muchas cosas, es el jefe, pasa por cosas que ni podemos imaginar. Tengo que llamarle, tengo que verle, hablarle, porque no hay manera en la que pueda entender cómo se siente. Tengo que hablarle rápido", aseguró en la rueda de prensa posterior a la victoria.

Popovich, de 77 años, dirigió a los Spurs durante 29 temporadas, en las que ganó cinco anillos, antes de abandonar el banquillo en 2025 tras sufrir un derrame cerebral. El legendario entrenador sigue vinculado a la franquicia en un rol de asesor.

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"Es la oportunidad de una vida, no sabes si va a volver. Es un sueño hecho realidad", admitió Wembanyama. "Todo el trabajo que haces es por este tipo de emociones. Quiero ganar, es como si mi vida dependiera de eso", insistió.