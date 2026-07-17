BALONCESTO
Wembanyama se compromete a jugar con Francia la Ventana FIBA de agosto
La estrella de San Antonio Spurs, tras disputar semanas atrás la final de la NBA, ya ha empezado la preparación física para los duelos de Francia en lucha por una plaza en el Mundial de Qatar
Tras llevar a San Antonio Spurs a la final d la NBA, la estrella del equipo, el francés Victor Wembanyama se ha comprometido a unirse a Francia para las próximas Eliminatorias FIBA. También es noticia por aceptar una importante reducción de sueldo en su contrato de renovación para mejorar la flexibilidad de San Antonio.
Según avanzaba el periodista Maxime Aubin de L'Équipe, Wembanyama vestirá la camiseta de Francia en las próximas Eliminatorias para la Copa Mundial FIBA 2027 en agosto. Ya ha comenzado su preparación física con el preparador físico Guillaume Alquier para prepararse para la ventana y la próxima temporada.
Si bien el pívot de los Spurs estuvo ausente en las ventanas anteriores, Francia logró un sólido récord de 5-1 en la primera fase de las Eliminatorias. Ahora, en el nuevo Grupo L, recibirán a Eslovenia el 27 de agosto y se enfrentarán a Suecia como visitantes el 30 de agosto.
Quiere unos Spurs competitivos
Ya habían surgido rumores de que Victor Wembanyama estaba considerando aceptar una reducción de su salario en su próxima extensión de contrato con los Spurs. Al final, la superestrella francesa sacrificó millones para ayudar a San Antonio a construir un equipo ganador a largo plazo.
En su dominante temporada 2025-26 de la NBA, Victor Wembanyama fue el pilar de los San Antonio Spurs con impresionantes estadísticas de 25.0 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 tapones por partido (líder de la liga) en 64 apariciones de temporada regular.
Gracias a su histórica temporada, en la que ganó el premio al Jugador Defensivo del Año y fue incluido en el Primer Equipo All-NBA, Wembanyama lideró a los Spurs a una campaña épica de 62 victorias y a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.
Con Wembanyama asegurado con un contrato a largo plazo a un precio reducido, ahora les toca a los Spurs recompensar su sacrificio y cumplir con las expectativas.
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