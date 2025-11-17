Wembanyama hace saltar las alarmas en San Antonio: baja indefinida

Malas noticias para los San Antonio Spurs. El conjunto texano no podrá contar con su pívot estrella, Victor Wembanyama, en las próximas semanas debido a una distensión muscular, según informó el prestigioso periodista de 'ESPN', Shams Charania. Según fuentes citadas por Charania, el francés sufre una distensión en la pantorrilla izquierda y estará fuera durante un período sin determinar.

Wembanyama era duda el domingo por la mañana y finalmente fue descartado antes del inicio del partido que los Spurs ganaron contra los Sacramento Kings. El veterano Luke Kornet,sustituyó al galo en la convocatoria (13 puntos y 3 bloqueos). El mismo domingo Wembanyama se sometió a una resonancia que confirmó la lesión. El jugador será evaluado dentro de dos o tres semanas.

"Hemos visto en esta liga recientemente que las molestias en la pantorrilla no son algo que se deba tomar a la ligera", dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, en declaraciones que recoge el medio estadounidense. "No queremos forzar la situación", zanjó al respecto.

Pieza clave

El joven jugador francés disputó 38 minutos del partido de la Copa NBA el pasado viernes contra los Golden State Warriors y fue el máximo anotador de su equipo con 26 puntos, además de firmar 12 rebotes, 4 asistencias y 3 bloqueos.

El pívot francés, de 21 años y 2,24 metros de altura, ha promediado 26,2 puntos con 12,9 rebotes y 3,6 bloqueos en los primeros 12 partidos de la temporada de los Spurs.