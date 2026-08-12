Los Warriors quieren a Stephen Curry de por vida

Tres semanas antes de que Stephen Curry pueda extender su contrato actual, el general mánager de los Golden State Warriors, Mike Dunleavy, reiteró su confianza en que el ícono de la franquicia está comprometido a jugar con el mismo equipo durante toda su carrera.

"No ha dicho nada diferente", afirmó Dunleavy al ser preguntado por el tema. "Ese siempre ha sido su mensaje. Siempre ha sido lo que ha comentado. Creo que va por buen camino". Curry tiene un contrato de 62.5 millones de dólares que expira esta próxima temporada, su decimoctava con los Warriors, pero podrá extenderlo hasta dos años y 136.7 millones de dólares el 29 de agosto.

Desde los Warriors siguen mostrándose optimistas de que Curry y su equipo encuentren la manera de continuar su colaboración en el futuro. Curry ha afirmado públicamente que quiere jugar al menos un par de temporadas más y que desea jugar toda su carrera con los Warriors.

Stephen Curry junto a Steve Kerr, en un partido con los Warriors / JOHN G. MABANGLO / EFE

"Es su decisión"

"En última instancia, es su decisión, si deja que su contrato expire y se marcha", dijo Dunleavy. "Si viene a mí y quiere ser traspasado, el propietario mayoritario Joe Lacob y yo lo hablaremos. No nos gustaría. Pero se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera. Pero en cuanto a la idea de que vaya a estar en otro sitio, no es algo que estemos considerando ni que él esté considerando" dijo Dunleavy.

En un encuentro con los medios, Dunleavy afirmó que el equipo planea exigirles más a sus veteranos esta próxima temporada, pero reconoció los riesgos que se corren, especialmente con Curry que se encuentra en la recta final de su carrera.

Los Warriors esperan que pueda jugar más partidos la próxima temporada aunque cuidando su salud / Butch Dill / AP

"Espero que juegue más de los 43 partidos que disputó el año pasado", dijo Dunleavy. "Lo esperamos. Lo tenemos en cuenta. Es algo que debemos considerar. Es delicado. Delicado para él y delicado para el resto del equipo" aseguró el general mánager, que tiene claro los objetivos para la próxima campaña.

Afirmó que el objetivo interno es llegar a los playoffs y expresó su convicción de que si los Warriors recuperan a Butler y Moody, tienen suerte con las lesiones y aprovechan su flexibilidad y recursos para reforzar la plantilla a mitad de temporada, ven una oportunidad de volver a ser contendientes al título. En cualquier caso, expresó su creencia de que la carrera de Curry en la NBA se limitará a vestir la camiseta de los Warriors.