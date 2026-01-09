Walter Tavares acapara otro récord histórico en la Euroliga

El jugador caboverdiano Walter Tavares, sigue haciendo historia con la camiseta del Madrid en la máxima competición europea. Además de contar ya con el record de máximo taponador de la Euroliga, el pívot blanco pudo celebrar en la victoria ante el Maccabi otra efeméride personal y que habla del poder de su juego en la zona, y como domina una de las facetas clave, el rebote.

Y es que Tavares se convirtió ante el conjunto israelí en el jugador que más rebotes ha capturado en la historia de la Euroliga, con un total de 2.016 después de capturar 11 ante su rival de la jornada 21, disputado en un Movistar Arena completamente vacío.

El caboverdiano, de 33 años, superaba en la ‘All time’ de reboteadores al lituano Paulius Jankunas, que se queda en la segunda posición, con 2.010.

El pívot caboverdiano sigue siendo la referencia de los blancos en la zona / EUROLEAGUE

Vesely, el más cercano en activo

En la lista de máximos reboteadores en la historia de la competición, también aparece otro madridista ‘ilustre’ y ahora parte de la organización del Madrid, Felipe Reyes, que cuenta en su historial con 1.799 rebotes.

De ese ‘Top5’ de máximos reboteadores, solo hay otro jugador en activo y pertenece al Barça, el pívot checo, Jan Vesely, que acumula 1.838 y ya tiene a tiro por la tercera posición a Kyle Hines, que se quedó en 1.855.

Tavares, que lograba el récord durante el tercer cuarto del encuentro ante el Maccabi, era feliz por la victoria y después por seguir haciendo historia en la competición.

Feliz en el Madrid

“Creo que si no hubiera estado aquí tanto tiempo, 8 o 9 años, no habría sido posible. ¡He visto cómo Felipe ha estado todos estos años cogiendo rebotes! Es increíble haberlo logrado en solo nueve años . Intentaré mantener el ritmo y dar lo mejor de mí hasta que me retire”, dijo el jugador de 33 años al que todavía parece quedarle mucha cuerda.

Tavares fue seleccionado con el puesto número 43 del draft de la NBA de 2014 por los Atlanta Hawks en 2014, y el pívot caboverdiano registró 13 apariciones entre los Hawks y los Cleveland Cavaliers en las temporadas 2015-16 y 2016-17, antes de regresar a Europa y España, y unirse al Madrid en 2017 del que ya posiblemente no se moverá hasta finalizar su carrera.