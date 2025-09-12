Wagner y Schröder resultaron letales para acabar con Finlandia

La actual campeona del mundo, Alemania, se clasificó para la final del Eurobasket de Riga tras imponerse a una de las sorpresivas semifinalistas, Finlandia (98-86) y disputará su primera final en un Eurobasket en 20 años y buscará su segundo título europeo que ya data de 1993.

El cuadro finlandés lo intentó, e incluso se acercó al final del tercer cuarto, pero la tarea era demasiado complicada, incapaces de frenar a las dos autenticas bestias del cuadro alemán, los NBA Franz Wagner (22 puntos y cinco rebotes) y el base Dennis Schroder, con otros 26 puntos, cinco rebotes y 12 asistencias.

Alemania, que busca hacer ‘doblete’ con el último Mundial y ahora este Eurobasket, confió su juego a sus dos grandes estrellas, aunque estuvo bien secundado por jugadores como Tristan Da Silva (13 puntos) o los interiores Isaac Bonga y Daniel Theis, que aportaron en dobles dígitos y también en el rebote (11 para Theis).

Schroder se motró imparable, con la ayuda de jugadores como Tristan Da Silva / FIBA

Finlandia lo intentó sin suerte

Finlandia siempre fue por detrás en el electrónico, tratando de no dejar escapar al equipo alemán con un Wagner estelar en la primera mitad (20), aunque cuando conseguían acercarse, el equipo de Alex Mumbrú volvía a ponerse serio para abrir de nuevo las diferencias, especialmente desde el triple, en la segunda mitad (14 de 35).

Alemania supo frenar a Markkanen, y Finlandia echó a faltar más puntos de la estrella de Utah Jazz / FIBA

Por el cuadro finlandés, Markkanen se quedó en solo 16 puntos y 8 rebotes , siendo el máximo anotador Olivier Nkamhoua, con 21 puntos. Ahora buscarán la medalla de bronce, en su primera aparición por subir al podio en un Eurobasket, sin duda todo un éxito para los finlandeses

Alemania, que ha mostrado gran superioridad durante todo el torneo, espera ahora rival en la gran final del domingo (18.00) en el duelo que disputarán esta noche Turquía y Grecia.