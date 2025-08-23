Wagner y Schröder, demasiado para una España que peleó hasta el final

España cayó sin paliativos por 95-78 contra Alemania en Colonia en el último amistoso previo al Eurobasket en una serie que se salda con cinco derrotas y una sola victoria. Marcaron las diferencias dos figuras de la NBA como Franz Wagner (29 puntos y seis rebotes con un solo fallo) y el maleducado Dennis Schröder (22 puntos y nueve asistencias). Por parte española destacaron el jovencísimo Sergio de Larrea en su mejor partido con la absoluta (14 puntos y 4/7 en triples) y el trabajo oscuro de Willy Hernangómez (ocho puntos y diez rebotes).

Alemania - España (amistoso, baloncesto), 23/08/2025 AMISTOSO ALE 95 78 ESP Alineaciones ALEMANIA, 95 (24+25+19+30): Dennis Schröder (22), Andreas Obst (11), Franz Wagner (29), Johannes Voigtmann (8), Daniel Theis (6) -cinco inicial-, Tristan Da Silva, Leon Kratzer, Isaac Bonga (9), Maodo Lo (4), Justus Hollatz (6) y Oscar Da Silva. ESPAÑA, 78 (11+28+15+24): Sergio de Larrea (14), Santi Yusta (13), Joel Parra (7), Santi Aldama (12), Willy Hernangómez (8) -cinco inicial-, Mario Saint-Supéry, Juancho Hernangómez (2), Jaime Pradilla (9), Darío Brizuela (8), Josep Puerto (3), Xabi López-Arostegui, Yankuba Sima (2) y Guillem Ferrando.

Alemania no estaba dispuesta a que España impusiese su ritmo como en muchas fases del duelo del jueves que, no obstante, ganó en el tiempo extra por 105-106. Dos triples de un Santi Aldama llamado a liderar el equipo mantuvieron la paridad en el marcador (7-8) antes de un parcial de 8-0 que lideró un genio llamado Franz Wagner.

Con apellido de mítico compositor, el jugador con un contrato de 224 millones de dólares por cinco años en Orlando Magic mediatizó la defensa española y contó con un excelente 'escudero' en la figura de Dennis Schröder. Dos triples del base de Sacramento Kings dispararon a la 'Mannschaft', que doblaba a los de Scariolo al final del primer cuarto (24-12).

El tercer triple de Aldama fue un simple islote en plena sinfonía de Wagner y compañía. Isaac Bonga, un alero que hace casi todo bien, anotó de tres para mantener una renta del doble que suponía ya un doloroso +18 (36-18, min. 12:59). Todo apuntaba a desastre total, pero la selección española supo agarrarse a la pista para volver al partido.

Lo hizo de la mano de Darío Brizuela como base de excepción y gracias a la garra y el talento de Jaime Pradilla y Santi Yusta. Cinco puntos del canterano madridista y dos tiros libres de Willy Hernangómez acercaron a España a siete puntos tras un parcial de 2-13 (38-31, min. 15:55), a lo que respondió Alemania con un 8-0 (46-31).

Por segunda vez en el partido, el equipo de Scariolo respondió bien con dos triples del joven Sergio de Larrea con los que se llegó al descanso (49-39). Lo mejor era el resultado, ya que la sensación era que el físico germano era superior con una combinación gigante de 2-3-4-5 con Wagner, Bonga, Tristan Da Silva y Krätzer. Por cierto, ¿qué le pasa a Juancho Hernangómez?

La historia del tercer cuarto fue un 'quiero y no puedo' de una selección española que lo da todo en la pista... pero no tiene más. Cuatro puntos de Wagner (encaró el último cuarto con 21 y sin fallo) volvieron a disparar a los alemanes (56-43) y los triples de Parra y un excelente De Larrea volvieron a apretar el marcador (58-53, min. 26:33).

Schröder, un verso libre que ya fue el MVP del pasado Mundial, estiró otra vez el chicle con un triple y una canasta de dos. España no acabó bien el cuarto, con varios ataques precipitados, mientras que en el otro lado apareció otra vez Wagner para liderar el +11 local (65-54), ya que el triple de Hollatz llegó fuera de tiempo.

Y en plena montaña rusa, la vigente campeona de Europa enlazó buenos minutos que culminó con sendos triples de Yusta y de Puerto con una zona 2-3 española que fue muy provechosa (71-65, min. 33:26). Ahí se acabó el partido. Entre Schröder y Wagner lideraron un parcial de 12-0 que llevó el electrónico al 88-71 en pleno caos español. Al final, 93-78 y lo próximo será ya el Eurobasket.